Hoa hậu Bảo Ngọc, ca sĩ Duyên Quỳnh được đề cử 'Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM'

Ngô Tùng
TPO - Thành Đoàn TPHCM vừa giới thiệu 12 ứng viên đề cử danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2025.

Thông tin về 12 ứng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực được công bố để người dân có thể bình chọn cho danh hiệu cao quý trên. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 8/12 đến trước 11h ngày 12/12, trước khi hội đồng bình chọn chính thức họp và bỏ phiếu để chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất cho danh hiệu này năm 2025.

Danh sách 12 cá nhân được giới thiệu gồm:

1. TS Mai Ngọc Xuân Đạt - nghiên cứu viên tại Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến (Đại học quốc gia TPHCM). Anh đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2025 (lĩnh vực Công nghệ y - dược).

img-7700.jpg
TS. Mai Ngọc Xuân Đạt tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TPHCM giữa tháng 11/2025. Ảnh: Ngô Tùng

2. Bạn Võ Ngọc Minh Anh - sinh viên khoa công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM). Nữ sinh Minh Anh đã nhận giải thưởng “Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam” 2025 của Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

3. Bác sĩ CKI Nròng K'Duy Py - người dân tộc Cơ Ho. Anh hiện là Phó trưởng khoa Săn sóc đặc biệt, Bí thư chi đoàn Bệnh viện Nhân Ái - nơi chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS vốn gặp nhiều khó khăn về sức khỏe và chịu sự kỳ thị xã hội.

4. ThS. Trần Tài - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Sinh học Việt Nam (Vinabiomush). Anh được xem là một trong những người tiên phong ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu tại TPHCM.

5. Đại úy Trịnh Hải Thắng - giám định viên hóa học, Bí thư Đoàn Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM. Bằng tinh thần tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, Đại úy Hải Thắng đã góp phần đưa ra những chứng cứ quan trọng giúp cơ quan điều tra xử lý nhiều loại tội phạm nguy hiểm.

6. Thiếu tá Nguyễn Văn Trường - cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Công an TPHCM (Đội 3, Phòng PC04). Trong công tác chuyên môn, anh Trường luôn mưu trí, kiên định và chiến đấu không khoan nhượng với tội phạm ma túy, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.

7. Anh Đỗ Tiến Đạt - chuyên viên, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông. Với vai trò giáo viên, tổng phụ trách Đội, anh Đạt xây dựng nhiều mô hình rèn luyện hiệu quả, giúp liên đội tại nơi công tác đạt nhiều thành tích cao cấp thành phố.

8. Chị Đoàn Thị Thu Chung - Phó tổng trưởng thường trực Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và là Phó Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn. Chị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng hoạt động kỹ năng dành cho thanh thiếu nhi thành phố; trực tiếp đào tạo đội ngũ kế thừa, bồi dưỡng các thế hệ thủ lĩnh trẻ có năng lực tổ chức, điều hành phong trào.

9. Anh Nguyễn Tấn Sang - Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TPHCM, vận động viên đội tuyển Pencak silat quốc gia. Nam vận động viên nỗ lực tập luyện và đạt được nhiều thành tích cao trên các đấu trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh thi đấu, Nguyễn Tấn Sang cũng tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và hoạt động thiện nguyện; hỗ trợ học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn…

10. Anh Nguyễn Tứ Cường - thành viên đội tuyển Vovinam quốc gia, hiện là giáo viên, vận động viên, huấn luyện viên Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục, thể thao Bình Chánh.

575153624-2928620983998414-4754357168124504998-n.jpg
Vận động viên, thầy giáo Nguyễn Tứ Cường (thứ hai từ trái qua). Ảnh: NVCC

Sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao, anh tiếp tục đam mê với thể thao trong vai trò giáo viên, huấn luyện viên, triển khai mô hình giáo dục thể chất kết hợp giáo dục nhân cách qua Vovinam học đường…

11. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc được giới thiệu là cá nhân tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh hội nhập và tinh thần cống hiến. Nhiều năm qua, nàng hậu tích cực tham gia, khởi xướng nhiều hoạt động, dự án ý nghĩa hướng đến bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống tích cực.

z7306161621870-05da43e7b7dea8fd064cc2322a853ed8.jpg
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tích cực chung tay các hoạt động bảo vệ môi trường.
img-2196.jpg
Ca sĩ Duyên Quỳnh lan tỏa lối sống cống hiến vì cộng đồng thông qua các dự án âm nhạc ý nghĩa và các chương trình thiện nguyện. Ảnh: Ngô Tùng

12. Ca sĩ Nguyễn Thị Duyên Quỳnh là một trong những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu của TPHCM với giọng hát giàu cảm xúc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nữ ca sĩ cũng tích cực tham gia các dự án âm nhạc gắn với tình yêu quê hương, đất nước; tham gia các chuyến đi thăm và gửi lời ca tiếng hát đến cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo xa xôi.

Ngô Tùng
#Công dân trẻ tiêu biểu #đề cử #gương tiêu biểu #người trẻ tạo dấu ấn #Thành Đoàn TPHCM #hoạt động cộng đồng #Duyên Quỳnh #Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

