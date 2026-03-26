Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, thanh niên

TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh Đoàn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí Thư Tỉnh Đoàn.

Tại diễn đàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã thẳng thắn đặt nhiều câu hỏi, ý kiến xoay quanh các vấn đề thiết thực như nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở cơ sở; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chuyển đổi số trong công tác Đoàn; giải pháp thu hút thanh niên khu vực ngoài nhà nước; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên...

Các ý kiến, câu hỏi thảo luận tại chương trình đã được Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các ban, thường trực Tỉnh Đoàn giải đáp cụ thể; đồng thời, gợi mở, khích lệ tinh thần giao lưu của cán bộ, đoàn viên, tạo khí thế sôi nổi trong buổi gặp gỡ, đối thoại.

z7657053231901-7e8e7722c67ed7d12e4e9b39866e83c1.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Ninh Bình chủ trì buổi đối thoại.
﻿﻿z7657053248143-56cdedfbb6cd45e32559d618c3c5f188.jpg﻿﻿
z7657053229928-c3d4d45f94757e4c588b37e7d5e6231e.jpg﻿
﻿z7657053218850-543c6a8fc50274a22e5ad8cb520057a1.jpg﻿﻿﻿
z7657053270936-61aae330cca30feb6ec435409426767c.jpg﻿﻿
Đoàn viên, thanh niên tỉnh Ninh Bình đặt câu hỏi tại buổi đối thoại.

Đặc biệt, tại buổi đối thoại, có nhiều đoàn viên, thanh niên hiến kế giải pháp có tính khả thi cao từ cơ sở như đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực cán bộ Đoàn và xây dựng các mô hình phù hợp với từng nhóm thanh niên. Đây được xem là nguồn dữ liệu thực tiễn quan trọng để Tỉnh Đoàn nghiên cứu, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận diễn đàn, anh Trần Ngọc Nam ghi nhận, các ý kiến tại chương trình đã phản ánh toàn diện tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, đồng thời chỉ ra những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với tổ chức Đoàn.

z7657053216032-e0c3bf080fe51ca0a27eecabd2ae7606.jpg
Anh Trần Ngọc Nam phát biểu tại diễn đàn.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ, chuyển hóa thành các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục.

Anh Nam cũng nhấn mạnh các giải pháp về tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong trường học; củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

