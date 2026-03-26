Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Gương mặt trẻ và cán bộ Đoàn tiêu biểu

TPO - Chiều 26/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Cùng tham dự, có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư.

Về phía Trung ương Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Chương trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ Đoàn và thanh niên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.