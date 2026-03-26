Đoàn trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội - Ươm mầm tài năng, lan tỏa giá trị cộng đồng

Với sứ mệnh “Ươm mầm tài năng, lan tỏa giá trị cộng đồng”, Đoàn Thanh niên FTC không chỉ tổ chức các hoạt động học thuật, thể thao, văn hóa, mà còn định hướng sinh viên phát triển toàn diện, tự tin bước vào tương lai.

Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn phường Xuân Phương, Đoàn trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) luôn là ngọn cờ tiên phong.

Hoạt động phong trào sinh viên - Bệ phóng năng lực và sáng tạo

Tại FTC, các hoạt động phong trào sinh viên được tổ chức đa dạng, kết hợp hài hòa giữa học tập và rèn luyện kỹ năng thực tiễn. Đoàn Thanh niên FTC thường xuyên triển khai các chương trình ngoại khóa, hội thảo chuyên đề, talkshow với doanh nhân và các trải nghiệm nghề nghiệp. Đây là cơ hội quý giá để sinh viên tiếp cận kiến thức thực tế, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Bên cạnh đó, các cuộc thi ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và kỹ năng mềm do Đoàn trường tổ chức giúp sinh viên FTC phát huy khả năng lãnh đạo, tinh thần hợp tác và sức mạnh sáng tạo. Những hoạt động này không chỉ thắt chặt tinh thần đoàn kết trong sinh viên mà còn trang bị hành trang vững chắc về kỹ năng sống, chuẩn bị cho các bạn một môi trường học tập và tương lai phát triển sự nghiệp đầy triển vọng.

Câu lạc bộ sinh viên - Nơi ươm mầm tài năng và bản lĩnh tuổi trẻ

Các Câu lạc bộ sinh viên tại Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) là mảnh ghép không thể thiếu trong đời sống sinh viên, góp phần tạo nên một môi trường học tập năng động, sáng tạo và giàu trải nghiệm. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích sau giờ học mà còn là nơi nuôi dưỡng năng khiếu, phát triển kỹ năng mềm và khơi dậy tinh thần chủ động, tự tin của mỗi sinh viên. Tại FTC, rất nhiều Câu lạc bộ (CLB) được Đoàn trường xây dựng, như: CLB Nghệ thuật, CLB Thể thao, CLB Tiếng Anh - Đức, CLB Tiếng Trung Quốc, CLB Tiếng Nhật - Hàn, CLB Truyền thông, CLB Thiện nguyện Warm Heart, CLB Thiết bị dạy học, CLB Khởi nghiệp.

Câu lạc bộ của Đoàn trường FTC phong phú và đa dạng, tạo sân chơi lành mạnh cho sinh viên.

Mỗi câu lạc bộ là một môi trường rèn luyện riêng biệt nhưng cùng chung một mục tiêu: giúp sinh viên FTC phát triển toàn diện, từ kiến thức, kỹ năng đến nhân cách. Chính tại đây, tài năng được ươm mầm, bản lĩnh được tôi luyện và tinh thần cống hiến được khơi dậy, tạo nền tảng vững chắc để các bạn trẻ tự tin bước vào tương lai.

Cống hiến vì cộng đồng - Lan tỏa trách nhiệm, kết nối yêu thương

Không chỉ sôi nổi trong khuôn khổ nhà trường, Đoàn Thanh niên FTC còn tích cực đồng hành cùng các Đoàn phường, Đoàn xã tại các tỉnh trong nhiều hoạt động thiết thực, gắn liền với đời sống xã hội. Sự phối hợp này không chỉ tăng cường mối liên kết giữa nhà trường và địa phương mà còn tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành từ thực tiễn.

Đoàn Thanh niên FTC trong một chương trình đền ơn đáp nghĩa.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động ấy là các chiến dịch thiện nguyện, nơi sinh viên FTC trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối chương trình, mang đến sự ấm áp của tình người, gắn kết với người dân, học sinh tại địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường như dọn vệ sinh khu dân cư sau bão, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh không chỉ góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn nâng cao ý thức phát triển bền vững trong cộng đồng.

Đoàn Thanh niên FTC cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho hộ nghèo, thăm hỏi gia đình chính sách, cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn… đã góp phần thắp sáng tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Nhà trường.

Đoàn trường FTC cùng Lãnh đạo Hội đồng Trường và chính quyền địa phương khánh thành nhà tình nghĩa tại Lạng Sơn.

Vững niềm tin - Sáng tương lai

Từ các phong trào sôi nổi, câu lạc bộ năng động, chương trình thiện nguyện ý nghĩa đến những hoạt động gắn kết cộng đồng, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp sinh viên trưởng thành toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng lẫn giá trị sống. Đồng thời những đóng góp của Đoàn trường cũng nhận được sự đánh giá, ghi nhận của các địa phương, Đoàn xã nhiều tỉnh thành, Đoàn phường Xuân Phương.

Đoàn trường FTC nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2026.

Tinh thần “Ươm mầm tài năng, lan tỏa giá trị cộng đồng” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành định hướng xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đoàn Thanh niên FTC. Đó là lời nhắn gửi tới mỗi sinh viên: Hãy tin vào bản thân, dám ước mơ, dám thử thách và biết sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi được trao cơ hội rèn luyện và cống hiến, các bạn trẻ FTC sẽ có đủ hành trang để tự tin bước vào tương lai, trở thành những công dân năng động, sáng tạo và giàu khát vọng đóng góp cho xã hội. Thực hiện sứ mệnh tạo ra các giá trị cốt lõi của sinh viên trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội: Lối sống đẹp - Học vấn rộng - Chuyên môn sâu - Kỹ năng cao - Thành đạt sớm.