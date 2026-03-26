Màu xanh thanh niên Việt - Lào luôn sát cánh trên mọi chặng đường hợp tác

TPO - Tại chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ hai nước, khẳng định màu áo xanh thanh niên Việt Nam - Lào sẽ luôn sát cánh trên mọi chặng đường hợp tác.

Chiều ngày 25/3, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Dự chương trình có ông Nguyễn Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy, Đại sứ Việt Nam tại Lào; anh; lãnh đạo các cơ quan, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên Việt Nam tại Lào.

Về phía Lào, anh Thongly Sisoulith - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, cùng đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên các ban, bộ, ngành và đông đảo đoàn viên, thanh niên Lào.

Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn. Ảnh: BTC

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường gần một thế kỷ hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, lịch sử của Đoàn được viết nên từ lý tưởng, lòng quả cảm và sự hy sinh của nhiều thế hệ thanh niên, tiêu biểu như tấm gương Lý Tự Trọng với chân lý bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”.

Ông Tâm cho biết, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thanh niên là lực lượng then chốt quyết định thành công. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Lào được nâng tầm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh niên hai nước cần nhận thức sâu sắc vai trò "chủ thể kiến tạo tương lai”, chủ động học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác, kết nối giữa hai nước. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đoàn tại Lào tiếp tục củng cố vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác đối ngoại nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Bí thư Đoàn TNNDCM Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: BTC

Ông Tâm nhấn mạnh, “gắn kết chiến lược” không chỉ là định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao mà cần được cụ thể hóa bằng những chương trình, dự án hợp tác thiết thực do chính thanh niên hai nước triển khai. Trong đó, thanh niên Việt Nam tại Lào cần chủ động xây dựng các mạng lưới kết nối tri thức, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới, kinh tế số, qua đó góp phần hình thành không gian hợp tác phát triển chung giữa hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị, thanh niên hai nước phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa nhân dân hai nước, tăng cường giao lưu văn hóa, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương; chủ động đấu tranh với các thông tin sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và gìn giữ sự trong sáng của mối quan hệ Việt Nam - Lào. Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hai nước phát huy tối đa vai trò, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các Chi đoàn và đoàn viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Lào tiếp tục tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực chất; phát huy vai trò xung kích trong cụ thể hóa quan hệ “gắn kết chiến lược”. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện; tiên phong trong thông tin đối ngoại để bảo vệ nền tảng tư tưởng; xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam tiêu biểu về trí tuệ, kỷ luật và trách nhiệm.

Đặc biệt, triển khai phương châm hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”.

Anh Thongly Sisoulith khẳng định mối quan hệ Lào - Việt Nam là tài sản vô giá, được xây đắp bằng xương máu và sự thủy chung son sắt của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Thanh niên hai nước luôn là lực lượng xung kích trong sự nghiệp cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Thongly Sisoulith nêu rõ, Đoàn TNNDCM Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đẩy mạnh hợp tác thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Triển lãm ảnh “Gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: BTC