Tỏa sáng phong trào tình nguyện, Đoàn Trường Đại học Vinh nhận Bằng khen Trung ương Đoàn

Ngọc Tú
TPO - Tối 25/3, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh (Nghệ An) long trọng tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), đồng thời vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.

tp-6.jpg
Toàn cảnh chương trình kỷ niệm.

Trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy tự hào, các đại biểu, cán bộ Đoàn cùng hàng nghìn sinh viên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 95 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp tri ân, nhìn lại truyền thống mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng vươn lên; không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của nhà trường và quê hương, đất nước.

tp-5.jpg
Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Nguyễn Thái Dũng đọc diễn văn kỷ niệm.

Năm 2026 cũng đánh dấu chặng đường 67 năm xây dựng và phát triển của Đoàn Trường Đại học Vinh – hành trình gắn bó mật thiết với truyền thống 95 năm của tổ chức Đoàn. 67 năm qua là chặng đường đầy tự hào, kết tinh tâm huyết, trí tuệ và nhiệt huyết của nhiều thế hệ cán bộ, đoàn viên, sinh viên nhà trường.

Đọc diễn văn lễ kỷ niệm, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh Nguyễn Thái Dũng nhấn mạnh: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn là dấu mốc quan trọng để tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của đoàn viên, thanh niên trên mọi lĩnh vực đời sống sinh viên; đồng thời là môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

tp-3.jpg
tp-2-6990.jpg
Tỉnh Đoàn Nghệ An, Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Đoàn trường Đại học Vinh.

“Ban Thường vụ Đoàn trường kỳ vọng mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo trong công tác, đáp ứng niềm tin yêu và kỳ vọng ngày càng lớn của tuổi trẻ. Từ dấu mốc 95 năm hôm nay, hành trình mới sẽ được tiếp nối với nhiều dấu ấn nổi bật hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nhà trường cũng như phong trào thanh niên của tỉnh và cả nước”, anh Nguyễn Thái Dũng chia sẻ.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn trường cũng tổ chức tri ân, tặng hoa và quà cho các cán bộ nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đi trước.

tp-1.jpg
Ban Thường vụ Đoàn trường tặng quà tri ân các cán bộ nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho tập thể Đoàn Trường Đại học Vinh và cá nhân Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thái Dũng vì những thành tích xuất sắc trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2025.

tp-9.jpg
Trao tặng Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho tập thể Đoàn Trường Đại học Vinh và cá nhân Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thái Dũng.
#Nghệ An #Đoàn trường Đại học Vinh #kỷ niệm #thành lập Đoàn #đoàn viên #học sinh #bằng khen #Bằng khen Ban Bí thư Trung ương Đoàn

