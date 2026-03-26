Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TPO - Chiều 26/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước nhân dịp kỷ niệm ý nghĩa này.



Cùng tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư.

Về phía Trung ương Đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu chào mừng Thủ tướng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tại buổi gặp mặt Gương mặt trẻ và cán bộ Đoàn tiêu biểu. Ảnh: Duy Phạm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Duy Phạm

Khơi sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trân trọng báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động của Tháng Thanh niên hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết quả xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.

Anh Bùi Quang Huy báo cáo với Thủ tướng Chính phủ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Duy Phạm

Theo anh Huy, năm 2026 đánh dấu chặng đường 95 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Đây là sự kiện chính trị quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ cả nước thể hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc kế thừa, phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Trung ương Đoàn đã triển khai các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với trọng tâm là tổ chức hai chiến dịch truyền thông lớn “Tôi đi bầu, tôi tự hào” chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (tổ chức 5.620 đội hình hỗ trợ công tác bầu cử và 1.302.399 tình nguyện viên); chiến dịch truyền thông “Đoàn của chúng ta”.

Các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân có thể kể tới việc triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, đến nay đã thu thập và tuyên truyền trên 265.545 câu chuyện của 53.411 nhân chứng lịch sử… Hay diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" đã thu hút 80.000 ý kiến được trao đổi, chia sẻ thông qua diễn đàn…

Ca sĩ Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu cùng thể hiện ca khúc Lên đàng.

Báo cáo với Thủ tướng về Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng, anh Huy bày tỏ, những Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng được tuyên dương năm nay là những đại diện ưu tú nhất cho trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thành tích vượt trội cùng những đóng góp bền bỉ của các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu không chỉ mang lại vinh quang cho đất nước trên trường quốc tế, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ hàng triệu thanh thiếu nhi cả nước không ngừng phấn đấu, rèn luyện và dấn thân.

Cùng đó, 100 cán bộ Đoàn được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 là những thành tích, câu chuyện, kết quả khác nhau nhưng cùng chung một nhiệt huyết, sáng tạo của người cán bộ Đoàn; không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm không ngừng để thực hiện cho được những mong muốn, kỳ vọng của đoàn viên, thanh niên.

Có những đồng chí cán bộ Đoàn luôn trăn trở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở; có những đồng chí đã thực hiện những công trình, phần việc thanh niên mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển văn hóa tại địa phương; có những đồng chí gieo tình yêu trong những con chữ lên non, trong những việc tốt thực hiện hàng ngày; có nhiều đồng chí gương mẫu đi đầu trong phong trào “Bình dân học vụ số”, trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số…

﻿ ﻿ Thủ tướng Chính phủ tặng hoa và quà cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng. Ảnh: Duy Phạm, Xuân Tùng

“Hôm nay, nhân dịp các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp mặt, dặn dò, gửi gắm những niềm tin và kỳ vọng, tuổi trẻ Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin hứa, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện không ngừng, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, khơi sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước”, anh Huy nói.