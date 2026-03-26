Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Hải quân

TPO - Sáng 26/3, Quân chủng Hải quân tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 7 gương mặt trẻ triển vọng, là những cán bộ, đoàn viên thanh niên đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác, huấn luyện, nghiên cứu khoa học.

Sáng ngày 26/3, Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng năm 2025 và tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ XV.

Dự hội nghị có Phó Đô đốc Nguyễn An Phong – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư Trung ương Đoàn và gần 400 cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong quân chủng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chúc mừng Quân chủng Hải quân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Đồng thời, tôn vinh những nhân tố điển hình, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong toàn quân chủng.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu và 7 gương mặt trẻ triển vọng năm 2025. Đây là những cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác, học tập, huấn luyện và nghiên cứu khoa học.

Các gương mặt được tuyên dương thực sự là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ Hải quân; có nhiều đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Báo cáo phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ trong Quân chủng năm 2025 tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ. Toàn Quân chủng có 141 đề tài, sáng kiến tham gia giải thưởng Nguyễn Phan Vinh lần thứ XV, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm như huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, công nghệ thông tin và các mặt công tác bảo đảm.

Hội đồng giải thưởng đã xét chọn và trao thưởng cho 105 công trình tiêu biểu, gồm 13 giải A, 26 giải B, 27 giải C và 39 giải khuyến khích. Nhiều sáng kiến có giá trị thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, tiết kiệm nguồn lực và từng bước làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng và có thành tích cao trong giải thưởng Nguyễn Phan Vinh đã tham gia giao lưu, chia sẻ về quá trình phấn đấu, công tác, rèn luyện, kinh nghiệm trong công tác, thực hiện nhiệm vụ.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong - Chính ủy Hải quân ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của tuổi trẻ toàn quân chủng trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.