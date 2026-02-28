Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân chủng Hải quân

TPO - Sáng 28/2, tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương đã trực tiếp gắn huy hiệu và trao danh hiệu cao quý này cho Quân chủng Hải quân.

Lịch sử oai hùng Hải quân Việt Nam

Sáng 28/2, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân lần thứ 3, tại TP Hải Phòng.

Dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang – Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an… cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Quân chủng Hải quân.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón.

Tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Hải quân đã ôn lại lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân chủng Hải quân; những đóng góp đặc biệt xuất sắc của quân chủng góp phần tạo sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, Quân chủng Hải quân đã tập trung xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, với đầy đủ các thành phần lực lượng: Tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ và đặc công hải quân.

Nhiều loại phương tiện, vũ khí trang bị mới, hiện đại đã được đưa vào biên chế. Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo được chú trọng; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu toàn quân chủng.

Công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Không ngừng xây dựng lòng tin, nâng cao uy tín và vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Với phương châm “cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim”, Quân chủng Hải quân luôn sát cánh cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, thiên tai, hoạn nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng con tàu vượt qua sóng to, gió lớn, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đã trở thành biểu tượng cao đẹp, làm ngời sáng thêm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới.

Cùng với đó, Quân chủng Hải quân đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo. Trong đó đẩy mạnh xây dựng và phát triển Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những chiến công oanh liệt, những thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 70 năm qua và danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 3 sẽ là hành trang, động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để cán bộ, chiến sĩ hải quân hôm nay thêm tự hào, vững tin cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huy hiệu lên quân kỳ và trao bằng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hơn 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, động viên, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; lập được nhiều thành tích xuất sắc và đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác và làm nhiệm vụ quốc tế.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng Hải quân tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh xung đột gần đây trên thế giới, phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân phù hợp với thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh - đối ngoại - kinh tế; chủ động, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển.

Quân chủng Hải quân phải là lực lượng nòng cốt, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc. Làm tốt công tác hợp tác quốc tế về biển, đảo; đối ngoại quốc phòng với quân đội và hải quân các nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình trên biển...