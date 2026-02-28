Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe khách chở quá 12 người, tài xế và chủ xe bị phạt 90 triệu đồng

Thái Lâm
TPO - Kiểm tra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, lực lượng Cục CSGT phát hiện một xe khách chở vượt 12 người so với số ghế được phép. Tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 90 triệu đồng

Ngày 28/2, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt xe khách biển số 36H-XXX.24 khi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) vì chở quá số người quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách biển số 36H-XXX.24.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định phương tiện chở 48 người, trong khi chỉ được phép chở 36 chỗ, vượt 12 hành khách so với quy định. Với lỗi trên, tài xế N.A.N. (SN 1977, trú tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt 18 triệu đồng và chủ phương tiện là Công ty CP Dịch vụ vận tải du lịch Đ.L. cũng bị xử phạt 72 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 90 triệu đồng.

Trước đó, trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cũng phát hiện tài xế N.H.T. (SN 1973, trú TP.HCM) điều khiển ô tô khách biển số 50E-XXX.48 nhưng không có giấy phép lái xe.

z7571927213553-ef65b7a283f0294d088676160a89bd35.jpg
Cảnh sát lập hồ sơ, xử lý tài xế vi phạm trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có 6 hành khách. Với lỗi trên, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng và phương tiện bị tạm giữ 7 ngày. Chủ xe là Hợp tác xã Du lịch, vận tải S.L. bị xử phạt 58 triệu đồng vì giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt trong vụ việc này là 77 triệu đồng.

Thái Lâm
#xe khách #xử phạt #cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây #quá số người #vi phạm #Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 #Lâm Đồng

