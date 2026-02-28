Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hai mẹ con tử nạn do chìm thuyền, Huế dừng hội đua ghe truyền thống

TPO - Một vụ chìm thuyền xảy ra khi lễ hội cầu ngư ở Thuận An (TP. Huế) chuẩn bị khai mạc khiến hai mẹ con tử vong. Chính quyền địa phương lập tức dừng toàn bộ hoạt động đua ghe gắn với lễ hội, tập trung vào công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sáng 28/2, thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, chính quyền phường Thuận An vừa báo cáo ban đầu về vụ tai nạn sông nước khiến hai người dân địa phương tử vong và quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư làng Thai Dương năm Bính Ngọ 2026, sau sự cố chìm thuyền xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo, vào khoảng 7h cùng ngày, khi ban tổ chức chuẩn bị khai mạc giải đua ghe truyền thống thuộc lễ hội cầu ngư làng Thai Dương (phường Thuận An), một chiếc thuyền bất ngờ bị chìm tại khu vực gần Cảng cá Thuận An.

khu-vuc-xay-ra-tai-nan-chim-thuyen.jpg
Khu vực gần cửa biển và Cảng cá Thuận An - nơi xảy ra vụ chìm thuyền trước khai mạc lễ hội đua ghe làm hai mẹ con tử vong.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Thuận An lập tức cho dừng toàn bộ chương trình lễ hội, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đưa được nạn nhân vào bờ, nhưng cả hai đã không qua khỏi. Các nạn nhân được xác định là hai mẹ con, trong đó người con mới 3 tuổi.

Đến khoảng 8h15, lãnh đạo TP. Huế cùng chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, tiến hành thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương khẳng định, thời điểm xảy ra tai nạn, giải đua ghe truyền thống chưa bắt đầu theo kế hoạch.

Liên quan về hoạt động tổ chức đua ghe và lễ hội đầu năm, trước đó, Chủ tịch UBND TP. Huế từng ban hành công văn khẩn yêu cầu tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội dịp Tết Nguyên đán và Xuân Bính Ngọ 2026, đặc biệt là đua ghe truyền thống.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát, chấn chỉnh toàn diện, không để phát sinh tổ chức lễ hội và đua ghe tự phát, phải đảm bảo an ninh trật tự và an toàn; người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm hoặc tình hình phức tạp.

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố được giao tham mưu ban hành quy chế quản lý đua ghe truyền thống, quy định rõ thẩm quyền cấp phép, điều kiện tổ chức, trách nhiệm ban tổ chức và chế tài xử lý vi phạm. Công an thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời kiến nghị đình chỉ các giải đua ghe không đảm bảo điều kiện.

Đối với hoạt động đường thủy nội địa liên quan đua ghe, Sở Xây dựng TP. Huế được yêu cầu siết chặt quản lý, buộc đơn vị tổ chức xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông, cứu hộ, cứu nạn theo quy định. UBND các xã, phường trên địa bàn phải chủ động kế hoạch lễ hội ngay từ đầu năm, chỉ cho phép tổ chức khi đáp ứng đầy đủ tiêu chí về an ninh, y tế và an toàn.

Ngọc Văn
