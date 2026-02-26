Xử phạt chủ bãi xe ‘chặt chém’ ở lễ hội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bị phản ánh “chặt chém” tiền gửi xe tại chùa Phật Tích trong mùa lễ hội, 2 cá nhân đã bị công an xã Phật Tích (Bắc Ninh) kiểm tra, xử phạt tổng cộng 32,5 triệu đồng. Hai người này tự có hoạt động tổ chức trông giữ xe và thu tiền không đúng quy định.

Ngày 26/2, thông tin từ công an xã Phật Tích cho biết đơn vị đã xác minh, xử lý 2 cá nhân có hành vi trông giữ xe trái quy định trong thời gian diễn ra lễ hội trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông N.H.V (SN 1965) và bà N.T.C (SN 1975), cùng trú tại thôn Ngô Xá, có hoạt động tổ chức trông giữ xe và thu tiền không đúng quy định.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 21/2, ông N.H.V tự ý dựng lán, lập điểm trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Trong quá trình hoạt động đến 11h30 cùng ngày, ông V không phát vé cho khách, trực tiếp thu tiền cao hơn mức quy định. Khi bị kiểm tra, ông đã tự giác tháo dỡ lán trại, chấm dứt hành vi vi phạm.

89.jpg
Công an xã Phật Tích làm việc với ông V. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh.

Đối với bà N.T.C, dù trước đó đã được ban tổ chức lễ hội tuyên truyền, nhắc nhở, song vẫn tổ chức trông giữ xe tự phát và tự ý nâng giá. Cụ thể, bà C thu 15.000 đồng/lượt/ máy và 30.000 đồng/lượt/ô tô, cao hơn mức niêm yết lần lượt 6.000 đồng và 9.000 đồng/lượt. Hành vi này vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý giá.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.H.V số tiền 12,5 triệu đồng, bà N.T.C 20 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo công an phường Phật Tích cho biết thêm ngày 25/2, công an xã Phật Tích có thông báo về việc tìm người làm chứng, người biết việc. Theo đó, để có căn cứ xử lý các đối tượng có hành vi thu tiền trông giữ xe quá quy định của ban tổ chức lễ hội chùa Phật Tích đề ra, công an xã Phật Tích đề nghị các tổ chức, cá nhân đến chùa Phật Tích và ngày 21/2 (tức ngày mùng 5 tháng Giêng) thông tin đến công an xã.

Nguyễn Thắng
