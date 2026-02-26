Nổ bình khí nén kho lạnh khiến 3 người thương vong ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bình khí nén kho lạnh của một cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn xã Long Hải, TPHCM bất ngờ phát nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

Ngày 26/2, Công an xã Long Hải phối hợp cùng các lực lượng chức năng TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại một cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30 cùng ngày, tại cơ sở chế biến hải sản thuộc Công ty TNHH H.V. (ấp Lò Vôi, xã Long Hải), khi nhân viên công ty đang trao đổi với ông Đ.V.N. (SN 1975) về việc sửa chữa máy nén khí kho lạnh thì bất ngờ bình khí nén kho lạnh ở gần đó phát nổ.

1000004209.jpg
Hiện trường bên ngoài cơ sở chế biến hải sản có bình khí nén phát nổ khiến 3 người thương vong

Vụ nổ làm ông N. bị thương nặng ở vùng mông đùi, đầu gối trái. Vỏ bình khí nén tiếp tục văng trúng ông P.V.H. (SN 1985) và ông T.V.M (SN 1979) đang vệ sinh vỉ phơi cá cách đó khoảng 10 m khiến ông M tử vong tại chỗ, ông H. gãy xương cẳng chân và đùi bên phải.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh khu vực đã nhanh chóng đưa 2 người bị thương đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM).

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc để giải quyết theo quy định.

An Yên
