Đứt lìa chân tay vì tai nạn lao động, cảnh báo những sai lầm 'chết người' khi sơ cứu

TPO - Nhiều vụ tai nạn lao động gây đứt lìa chân tay nạn nhân liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây. Các bác sĩ cảnh báo đây là nhóm chấn thương rất nguy hiểm, đồng thời lưu ý đến “thời gian vàng” và kỹ thuật sơ cứu quyết định đến cơ hội giữ lại chi thể.

Liên tiếp tai nạn lao động

Ngày 2/12, BS Nguyễn Phước Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khoa vừa liên tục tiếp nhận 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đứt lìa cổ chân, bàn chân do tai nạn lao động.

Cụ thể, chỉ trong một tuần, bệnh viện phải kích hoạt báo động đỏ ngay tại khoa Cấp cứu hai lần để xử trí cho hai trường hợp: Một bệnh nhân nam 57 tuổi bị đứt lìa cổ chân và một bệnh nhân nam 46 tuổi bị đứt 1/3 dưới cẳng chân. Thương tích ở cả hai trường hợp trên đều do máy cắt cỏ gây ra.

BS Phước Bình thăm khám cho người bệnh sau cuộc vi phẫu nối lại chân phải

Ngay khi bệnh nhân nhập viện, ê kíp phẫu thuật được huy động khẩn để giảm tối đa thời gian chờ mổ. Tại mỗi ca trực khoa Chấn thương Chỉnh hình đều bố trí bác sĩ chuyên về vi phẫu nhằm sẵn sàng xử lý kịp thời.

Theo BS Phước Bình, nối chi đứt lìa là kỹ thuật siêu phức tạp, đòi hỏi các thao tác vi phẫu tinh vi dưới kính hiển vi, sử dụng chỉ khâu mạch máu nhỏ hơn cả sợi tóc. Mỗi ca thường kéo dài từ 5 đến 8 giờ với nhiều bước, từ sắp xếp xương, nối mạch máu nuôi chi, nối gân cho đến phục hồi thần kinh.

Tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân hiện đã ổn định, phần chi đứt rời được bảo tồn và tưới máu tốt. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết giai đoạn theo dõi sau mổ tối thiểu 72 giờ rất quan trọng để ghi nhận hiệu quả hồi phục, phòng ngừa nhiễm trùng và biến chứng thiếu máu nuôi mô. Bệnh nhân sẽ được theo dõi tại bệnh viện khoảng một tuần trước khi xuất viện.

Trước đó vào ngày 18/11, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cũng tiếp nhận trường hợp nghiêm trọng liên quan đến máy công nghiệp. Bệnh nhân T.V.B. (35 tuổi, ngụ TPHCM, công nhân một xưởng chế biến hành tây) nhập viện với cẳng tay phải dập nát, gần đứt lìa sau khi tay bị cuốn vào trục máy. Khi được đồng nghiệp tắt máy, phần chi của nạn nhân chỉ còn dính bởi một mảnh da mỏng ở mặt trong.

Tại khoa Cấp cứu, bác sĩ xác định 1/3 dưới cẳng tay phải của bệnh nhân gần như rời khỏi cơ thể, vùng tổn thương trùng khớp chuyển tiếp giữa gân và cơ. Đây là vị trí có cấu trúc phức tạp, rất khó phục hồi. Sau hồi sức, bệnh nhân lập tức được chuyển thẳng vào phòng mổ khẩn. Sau 5 giờ phẫu thuật liên tục, cẳng tay bệnh nhân đã hồng trở lại, tưới máu tốt. Hiện người bệnh đã có thể cử động nhẹ các ngón tay, cảm giác đầu ngón đã bắt đầu hồi phục.

Cảnh báo 'thời gian vàng' khi sơ cứu và lưu ý những sai lầm dễ gặp

Các bác sĩ của cả 2 bệnh viện đều ghi nhận một điểm chung: Phần lớn tai nạn xảy ra ở khu vực xa trung tâm khiến thời gian vận chuyển đến bệnh viện kéo dài 4 - 6 giờ. Trong khi đó, “thời gian vàng” để cứu chi đứt lìa chỉ khoảng 4 giờ nếu được bảo quản đúng cách. Nhiều trường hợp sơ cứu sai khiến cơ hội thành công giảm mạnh.

BS Phước Bình cho biết, các lỗi thường gặp, gồm: bỏ chi đứt lìa vào túi nilon mà không làm lạnh; đặt trực tiếp vào nước đá gây bỏng lạnh mô; garô quá lâu; hoặc mang chi đến viện trong tình trạng dính nhiều đất cát khiến bác sĩ phải mất thời gian xử lý trước khi mổ. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống của mô và kéo dài thời gian phẫu thuật.

Bác sĩ khuyến cáo khi tai nạn xảy ra, cộng đồng cần sơ cứu, bảo quản chi thể đứt lìa đúng cách

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi xảy ra đứt lìa chi thể, người xung quanh phải giữ bình tĩnh, băng ép cầm máu nhanh và bảo quản phần chi đúng kỹ thuật. Chi đứt cần được bọc trong vải sạch hoặc khăn/gạc vô trùng, bỏ vào túi nilon cột kín, sau đó đặt túi vào thùng nước đá để làm lạnh đều. Tuyệt đối không để mô tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh. Nạn nhân cần được đưa đến bệnh viện có khả năng vi phẫu càng sớm càng tốt.