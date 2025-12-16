Mescells giới thiệu tiềm năng bảo tồn hoại tử chỏm xương đùi bằng tế bào gốc tại Hội nghị Tế bào gốc XIV

Công nghệ tế bào gốc trung mô đang mở ra hướng điều trị bảo tồn hoại tử vô mạch chỏm xương đùi, với bằng chứng lâm sàng hứa hẹn và triển vọng y học tái tạo cá thể hóa

Hội nghị có sự tham dự của chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tế bào gốc

Ngày 6/12/2025 vừa qua, Hội Tế bào gốc TP.HCM đã tổ chức Hội nghị khoa học Tế bào gốc lần thứ XIV với chủ đề “Tế bào gốc trong Y học tái tạo & Chống lão hóa” tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 300 cá nhân và đơn vị tới tham dự, bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, nhà hoạch định chiến lược, các bác sĩ, nhà kinh doanh và cá nhân quan tâm đến từ các Viện/Trung tâm nghiên cứu, Bệnh viện, Phòng thí nghiệm từ trong và ngoài nước.

Hội nghị là cơ hội kết nối và chia sẻ chuyên môn giữa các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành nhằm góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh lý và biến chứng phức tạp.

Toàn cảnh ứng dụng tế bào gốc trong điều trị và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Tế bào gốc, sản phẩm và chế phẩm từ tế bào gốc là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm trong y học hiện đại, là hướng đi mới cần thiết đối với việc điều trị các bệnh lý mạn tính, phục hồi, duy trì chất lượng sống cho người bệnh và đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua.

PGS.TS.BS Trần Công Toại, Chủ tịch Hội Tế bào gốc TP.HCM nhận định tế bào gốc là xu thế tất yếu trong điều trị, chăm sóc sức khỏe hiện đại

Tại Hội nghị khoa học Tế bào gốc lần thứ XIV, các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận về những tiến bộ trong nghiên cứu và ứng dụng liệu pháp tế bào gốc, với 3 phiên báo cáo về: Pháp lý, quản lý và điều trị; Exosome - Sản phẩm từ tế bào gốc trong thẩm mỹ và y học tái tạo; Tế bào gốc trong y học chống lão hóa và tái tạo. Nội dung báo cáo tập trung vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng tế bào gốc trong ứng dụng lâm sàng, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các điều trị thử nghiệm lâm sàng và thực tiễn ứng dụng tại các đơn vị y tế.

Chủ tọa các phiên báo cáo về tế bào gốc và ứng dụng tế bào gốc tại hội nghị

Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Y tế và các ban ngành đang đẩy mạnh xây dựng hành lang pháp lý, ban hành các tiêu chí và hướng dẫn chuyên môn về lĩnh vực y học tái tạo tại Việt Nam, các nội dung được thảo luận tại hội nghị là những đóng góp có giá trị, tạo nền tảng vững chắc để triển khai nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc, sản phẩm từ tế bào gốc bài bản và bền vững hơn.

Mescells với nhiều thành tựu trong nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trung mô trong điều trị bệnh lý

Mescells - Hệ thống y tế chuyên nghiên cứu, đào tạo, sản xuất ứng dụng y học tái tạo và trị liệu tế bào, vinh dự được mời tham dự Hội nghị khoa học Tế bào gốc lần thứ XIV và đã có đóng góp nghiên cứu ứng dụng nổi bật.

Trong phiên thứ 3 “Tế bào gốc trong Y học chống lão hóa và Tái tạo” của hội nghị, ThS. Nguyễn Hải Nam đã đại diện Mescells báo cáo về chủ đề “Tế bào gốc trung mô trong điều trị bảo tồn hoại tử vô mạch ở đầu xương đùi”.

Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi (ONFH) là một rối loạn cơ xương tiến triển, đặc trưng bởi sự gián đoạn nguồn máu nuôi, hoại tử xương dưới sụn và cuối cùng dẫn đến sụp lún chỏm xương đùi, gây đau và hạn chế vận động. Trước đây, khoan giảm áp (core decompression) là phương pháp can thiệp phổ biến, giúp giảm đau nhưng không thể ngăn chặn tiến triển của bệnh. Sau điều trị, vẫn có tới 20-40% trường hợp bệnh nhân tiến triển xấu, sụp lún chỏm xương đùi và phải thay khớp háng toàn phần.

Khi kết hợp cùng y học tái tạo cụ thể là tế bào gốc trung mô (MSCs) đã và đang trở thành giải pháp điều trị bảo tồn có tính bền vững, mang đến cơ hội giải trừ phẫu thuật thay thế và giữ gìn cấu trúc khớp tự nhiên cho người bệnh. Tế bào gốc trung mô có khả năng tăng sinh mạch máu mới, điều hòa miễn dịch, kích thích tế bào tạo xương và cải thiện chức năng khớp háng, giảm tối đa nguy cơ xẹp chỏm xương đùi.

Đại diện Mescells dẫn chứng một số trường hợp hoại tử vô mạch chỏm xương đùi có kết quả tích cực sau khi điều trị bằng tế bào gốc trung mô

Đặc biệt, bệnh nhân hoại tử vô mạch chỏm xương đùi giai đoạn sớm (giai đoạn I và II) đã ghi nhận rằng phương pháp kết hợp này giúp giảm tỷ lệ hỏng khớp xuống dưới 10% và giảm gần 3 lần nguy cơ phải thay khớp so với điều trị cơ học đơn thuần, đồng thời duy trì cấu trúc chỏm xương đùi lâu dài.

Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc trung mô từ tủy xương và mô mỡ đã được áp dụng điều trị cho các trường hợp hoại tử vô mạch chỏm xương đùi ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Người bệnh đã có những cải thiện tích cực cả về cấu trúc xương đùi trên phim chụp MRI và biểu hiện trên lâm sàng, thành công phục hồi tầm vận động và bảo tồn xương đùi, tránh được chỉ định phẫu thuật cũng như các biến chứng nguy hiểm có thể xảy đến.

Mescells vinh dự là một trong những đơn vị tư nhân về y học tái tạo có gian hàng triển lãm tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, Mescells đồng thời tham gia triển lãm giới thiệu công nghệ nổi bật trong lĩnh vực y học tái tạo, chia sẻ kết quả nghiên cứu liệu pháp tế bào gốc trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp, thu hút đông đảo sự quan tâm của giới chuyên môn.

Với những kết quả đã đạt được, Mescells tiếp tục chứng minh vị thế của một đơn vị y khoa uy tín. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Mescells không ngừng mở rộng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ tế bào trong chăm sóc và điều trị sức khỏe cho người bệnh, góp phần đưa liệu pháp tế bào gốc đến gần hơn với người Việt và đồng thời nâng cao vị thế của y học Việt Nam vươn tầm quốc tế.