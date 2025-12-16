Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Bạch Mai đưa hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại vào vận hành

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 16/12, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khai trương và đưa vào vận hành đồng bộ hơn 200 danh mục, với trên 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới. Các hệ thống trải rộng từ chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, y học hạt nhân, xạ trị, xét nghiệm chuyên sâu đến giải trình tự gen phục vụ y học chính xác.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Bệnh viện Bạch Mai mà còn mở ra một giai đoạn mới cho y học Việt Nam theo hướng hiện đại hóa, số hóa, chính xác hơn và lấy người bệnh làm trung tâm.

Hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại, tập trung cho các lĩnh vực mũi nhọn

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ nguồn ngân sách khoảng 1.000 tỉ đồng, bệnh viện đã thực hiện đấu thầu mua sắm hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại. Các hệ thống được đưa vào vận hành lần này tập trung cho những lĩnh vực mũi nhọn như chẩn đoán hình ảnh siêu phân giải, xạ trị ung thư chính xác cao, gây mê hồi sức thông minh, xét nghiệm - giải trình tự gen, tầm soát ung thư vú toàn diện.

thu-truong-ha-1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nghe đại diện Bệnh viện Bạch Mai báo cáo về thiết bị y tế hiện đại đưa vào sử dụng.
﻿Ảnh: Như Ý

Nổi bật trong số đó là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, giảm mạnh liều tia và lượng thuốc cản quang, qua đó nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh. Bên cạnh đó là các hệ thống xạ trị gia tốc, SPECT/SPECT-CT giúp “nhắm trúng đích” khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô lành, cùng các nền tảng xét nghiệm, giải trình tự gen phục vụ chẩn đoán, điều trị và sàng lọc bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

Ngoài ra, nhiều thiết bị hiện đại khác cũng được triển khai đồng bộ trong cấp cứu, phẫu thuật và hồi sức, phục vụ các chuyên ngành tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, răng hàm mặt, tai mũi họng…

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới, phát hiện tổn thương từ giai đoạn rất sớm

Chia sẻ thêm về hệ thống CT cắt lớp vi tính lượng tử, PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đây là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất hiện nay của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Với độ phân giải không gian lên tới khoảng 0,11 mm, công nghệ này cho phép bác sĩ tiếp cận hình ảnh ở mức vi cấu trúc, phát hiện những tổn thương cực nhỏ mà các thế hệ thiết bị trước đây rất khó nhận diện. Đặc biệt, hệ thống có giá trị cao trong chẩn đoán các bệnh lí tim mạch và mạch máu phức tạp như hẹp mạch vành, tổn thương trong stent kích thước rất nhỏ dưới 2,5 mm, hay các trường hợp tăng sinh, đứt gãy stent cần đánh giá chính xác để can thiệp kịp thời.

Đồng thời, công nghệ này còn giúp phát hiện sớm các tổn thương ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm - thời điểm có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả điều trị và tiên lượng người bệnh.

thu-truong-ha.jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi ngườ bệnh đang điều trị tại BV Bạch Mai trong ngày BV ra mắt hệ thống thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.
﻿Ảnh: Như Ý

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, các thiết bị y tế hiện đại không chỉ giúp bác sĩ “nhìn rõ hơn”, “làm chính xác hơn” mà còn góp phần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan, hạn chế sai sót y khoa. Mỗi quyết định điều trị được đưa ra trên nền tảng dữ liệu số hóa, kết nối liên chuyên khoa, đồng bộ giữa các đơn vị trong bệnh viện, từ đó cá thể hóa điều trị cho từng người bệnh, đặc biệt với những ca bệnh phức tạp, đa bệnh lí.

Nhờ đó, nhiều kĩ thuật cao, kĩ thuật chuyên sâu trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị nay đã có thể thực hiện ngay tại Việt Nam, trong bệnh viện công lập tuyến cuối, với sự chi trả của bảo hiểm y tế. Đây được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp giữ lại nguồn lực tài chính và trí tuệ cho đất nước, đồng thời nâng cao mặt bằng chất lượng y tế trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả và an toàn các hệ thống trang thiết bị hiện đại; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lí và khám chữa bệnh, từng bước xây dựng bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm.

Hà Minh
