Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Thông tin mới vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Số người nghi bị ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Phan Thiết đã tăng lên 44 người, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, chỉ trong chưa đầy 48 giờ, địa phương ghi nhận 44 trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt…, khiến ngành y tế phải vào cuộc khẩn cấp.

z7329543502095-3f07af020d8d48c57ec8492c272c2b39.jpg
Hiện sức khỏe các bệnh nhân trong vụ ăn bánh mì cơ bản ổn định (Ảnh: TH).

Các ca bệnh được ghi nhận từ ngày 13/12 tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Qua điều tra ban đầu, các bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở ở phường Phan Thiết. Riêng ngày 14/12 đã có 36 người nhập viện.

Đến nay, 18 bệnh nhân đã được xuất viện, 26 trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện An Phước và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Trước tình trạng này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho tạm ngưng hoạt động của cơ sở kinh doanh bánh mì trên đến khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Thái Lâm
#ngộ độc thực phẩm #bánh mì #phường Phan Thiết #Lâm Đồng #y tế #nhập viện #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục