Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi: Còn nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà

TPO - Ngoài những trường hợp được ghi nhận đến bệnh viện thăm khám vẫn còn rất nhiều trường hợp có các triệu chứng chung như sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… mệt mỏi nghi do ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì Hồng Vân.

Ngày 15/12, ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết theo thống kê mới nhất, đến sáng 15/12, có tổng cộng 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Vân (trong đó có 73 bệnh nhân đang nằm viện, 32 bệnh nhân đã được cho về).

Cụ thể, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng tiếp nhận 69 bệnh nhân; Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 19 bệnh nhân; Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nhận 17 ca gồm mẹ và bé.

Đáng chú ý, ngoài số bệnh nhân ghi nhận tại hệ thống bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người dân cho hay họ cũng có các triệu chứng tương tự như sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… mệt mỏi sau khi ăn bánh mì Hồng Vân nhưng đã đi khám và điều trị bên ngoài.

Chị N.T.H.H (38 tuổi, phường Nghĩa Lộ) cho hay, chị và con gái ăn bánh mì Hồng Vân ở gần nhà vào chiều tối thứ Sáu (12/12), đến sáng thứ Bảy thì xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, sốt… nên đi khám bác sĩ tư. Chị bị nhẹ hơn nhưng con gái chuyển nặng, sáng Chủ nhật (14/12) phải đi nhập viện.

“Lúc đầu tôi không nghĩ đến nguyên nhân do ăn bánh mì Hồng Vân, sau này thấy thông tin rất nhiều người nghi ngộ độc mới tá hỏa nhận ra. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý, ngăn chặn việc tái diễn tình trạng kinh doanh thực phẩm gây ra ngộ độc, nguy hiểm cho người tiêu dùng”, chị H. chia sẻ.

Tương tự, chị N.K.L (29 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) cho biết, những ngày qua chị cũng rất mệt và phải chuyền nước, bù điện giải vì tiêu chảy, nôn ói sau khi ăn bánh mì Hồng Vân. Tuy nhiên, chị không đến bệnh viện mà tự điều trị bên ngoài.

Các trường hợp nhập viện điều trị đều có chung các triệu chứng ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ hệ thống Hồng Vân.

Theo ông Nguyễn Hồng - chủ cơ sở kinh doanh bánh mì Hồng Vân tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm (phường Cẩm Thành) sơ sở của ông cung cấp chả các loại (thịt heo và thịt bò), xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy, điểm bán bánh mì hiệu bánh mì Hồng Vân trên địa bàn phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ…

Tại thời điểm kiểm tra của cơ quan chức năng (13/12), chủ cơ sở chưa chứng minh các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu như: chưa chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguồn nguyên liệu, thực phẩm liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Không có khám sức khỏe, xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh. Chưa chứng minh hồ sơ công bố sản phẩm các loại chả.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15/12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện, nơi có bệnh nhân đang điều trị tập trung tối đa nguồn lực, tích cực điều trị cho các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Một cửa hàng bánh mì Hồng Vân trên đường Quang Trung (tỉnh Quảng Ngãi).

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.