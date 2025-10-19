Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

6 người hôn mê sâu nghi ngộ độc sau khi uống rượu

Ngọc Tú
TPO - Sau khi ăn và uống rượu, cả 6 người trú xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, 6 bệnh nhân đã hôn mê, co giật.

Tối 19/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa tiếp nhận và đang điều trị cho 6 bệnh nhân nghi bị ngộ độc rượu.

Trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 6 bệnh nhân trú xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương để cấp cứu. Thời điểm này, các bệnh nhân đều đã trong tình trạng hôn mê, co giật.

Các bác sĩ đang cấp cứu cho 6 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Thanh Chương.

Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng rồi chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, cả 6 bệnh nhân là hàng xóm của nhau. Trưa cùng ngày, nhóm người này cùng tập trung ăn cơm, uống rượu. Sau bữa nhậu thì xuất hiện triệu chứng nghi bị ngộ độc nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong số các bệnh nhân, có 4 người phải thở máy, 2 người còn lại nhẹ hơn. Đến tối 19/10, cả 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã đến xác minh đồng thời thu thập mẫu rượu nhóm người này uống để làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Tú
