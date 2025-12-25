HIU khánh thành Trung tâm Mô phỏng – Tiền lâm sàng Răng Hàm Mặt hiện đại

Chuẩn hóa đào tạo thực hành trong y khoa

Trung tâm Mô phỏng – Tiền lâm sàng được đưa vào hoạt động trong bối cảnh giáo dục y khoa đang chuyển mạnh sang mô hình đào tạo dựa trên năng lực, coi trọng thực hành và kiểm soát chất lượng. Theo GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng HIU, trung tâm đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt ở cả bậc đại học và sau đại học.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình – Hiệu trưởng HIU cùng các giáo sư, tiến sĩ trong Ban Chủ nhiệm Khoa Răng Hàm Mặt cắt băng khánh thành Trung tâm Mô phỏng Tiền lâm sàng.

Về quy mô, trung tâm được trang bị hơn 145 phantom hàm mặt và gần 20 simulator phục vụ rèn luyện kỹ năng tiền lâm sàng. Hệ thống này cho phép sinh viên luyện tập thao tác điều trị, tư thế ghế, phối hợp tay – mắt và làm quen với quy trình nha khoa trong môi trường kiểm soát.

Bên cạnh đó, trung tâm bố trí 22 ghế nha khoa mô phỏng lâm sàng, giúp sinh viên thực hành trực tiếp với nhau các kỹ năng lâm sàng cơ bản như thao tác điều trị, giao tiếp với người bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn trước khi bước vào lâm sàng thật. Hệ thống trang thiết bị hỗ trợ đào tạo còn bao gồm các thiết bị chẩn đoán và điều trị nha khoa như máy chụp X-quang răng kỹ thuật số, máy cạo vôi răng siêu âm, hệ thống nội nha tích hợp định vị chóp cùng các thiết bị hỗ trợ điều trị cơ bản khác. Ở khu labo tiền lâm sàng, trung tâm được trang bị nhiều hệ thống máy mài dùng cho cả các loại thạch cao khô – ướt, máy rung thạch cao, máy hút bụi và máy nén khí… phục vụ thực hành chế tác, phục hình và xử lý mẫu hàm, giúp sinh viên làm quen với quy trình phục hình trong thực tế hành nghề.

Trung tâm Mô phỏng – Tiền lâm sàng được HIU xây dựng theo mô hình đào tạo tích hợp mô phỏng – tiền lâm sàng – lâm sàng, tạo thành một chuỗi huấn luyện liên tục cho sinh viên ngành Răng Hàm Mặt. Sinh viên rèn luyện thao tác cơ bản trên phantom và thực hành trực tiếp với bạn học trong môi trường an toàn.

Đặc biệt Trung tâm này được liên thông chặt chẽ với Trung tâm lâm sàng HIU Clinic (nằm ngay sát cạnh cơ sở chính cùng trên trục đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định) với trên 50 ghế nha khoa, tạo thành chuỗi đào tạo liền mạch từ mô phỏng đến điều trị thật trên bệnh nhân. Khác với phần lớn cơ sở đào tạo trong nước vốn tập trung chủ yếu ở thực hành phantom và lâm sàng thật, Trung tâm Mô phỏng – Tiền lâm sàng tại HIU bổ sung phần mô phỏng lâm sàng trung gian, giúp sinh viên thực hành trực tiếp với nhau trước khi điều trị bệnh nhân, từ đó nâng cao an toàn và chuẩn hóa kỹ năng, đáp ứng xu hướng hiện đại, chuẩn năng lực quốc tế.

TTND.GS.TS.BS Hoàng Tử Hùng cùng TS.BS Võ Văn Nhân trải nghiệm hệ thống Phantom

Không chỉ phục vụ đào tạo đại học, trung tâm còn được khai thác cho các chương trình Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I và các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu như cấy ghép nha khoa, kiểm soát lây nhiễm, cấp cứu hàm mặt, cắn khớp và mặt dán sứ.

Gắn với chuẩn năng lực và an toàn người bệnh

Phát biểu tại lễ đưa trung tâm vào hoạt động, GS.TS.BS Lê Đức Lánh – Trưởng khoa Răng Hàm Mặt cho rằng trong đào tạo các ngành khoa học sức khỏe, đặc biệt là đào tạo bác sĩ, việc chuẩn hóa giai đoạn thực hành có ý nghĩa quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực và an toàn người bệnh. Theo ông, đào tạo thông qua mô phỏng giúp sinh viên làm chủ thao tác, hình thành tư duy điều trị và tuân thủ quy trình ngay từ sớm, trước khi bước vào môi trường lâm sàng thực tế. Việc đầu tư trung tâm không chỉ giúp tăng thời lượng thực hành mà còn tạo điều kiện để giảng viên theo dõi, đánh giá và chuẩn hóa năng lực của sinh viên một cách hệ thống.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, khoa Răng Hàm Mặt HIU hiện có đội ngũ giảng viên đầu ngành đầy uy tín, trong đó gần 60 giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ trực tiếp tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành. Từ khi khóa sinh viên đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2023 và khảo sát ba khóa gần nhất cho thấy 97,2% làm việc đúng chuyên ngành và 82% có việc làm trong vòng sáu tháng sau tốt nghiệp.

Sau 15 năm đào tạo, việc đưa Trung tâm Mô phỏng - Tiền lâm sàng vào hoạt động được xem là bước đầu tư quan trọng trong mô hình đào tạo Răng Hàm Mặt tại HIU, phản ánh xu hướng tăng cường đào tạo thực hành, kiểm soát chất lượng và tiệm cận chuẩn năng lực trong đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt hiện nay.