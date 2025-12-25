Vingroup hỗ trợ Hà Tĩnh 15 xe cứu thương và thiết bị y tế

TPO - Tập đoàn Vingroup vừa bàn giao 15 xe cứu thương và thiết bị y tế hiện đại cho tỉnh Hà Tĩnh nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khẩn cấp cho người dân trên cả nước.

Ngày 23/12, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh tổ chức lễ bàn giao 15 xe cứu thương và thiết bị y tế cho tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup cho tỉnh Hà Tĩnh nhằm triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025-2030 của Bộ Y tế.

Đề án Cấp cứu Ngoại viện là dự án trọng điểm cấp quốc gia nhằm xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu y tế và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khẩn cấp cho người dân trên cả nước.

Tại buổi lễ, đại diện Vingroup, GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, Hà Tĩnh là địa phương thứ 6 được Vingroup hỗ trợ triển khai Đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia do Bộ Y tế chủ trương và dẫn dắt. Thông qua giai đoạn đầu thí điểm, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng, tạo nền tảng để bước sang giai đoạn triển khai tiếp theo.

Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ bàn giao 15 xe cứu thương và thiết bị y tế.

"Vingroup rất vinh dự được đồng hành cùng dự án ngay từ những ngày đầu, đóng góp nguồn lực, đào tạo nhân sự và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng Bộ Y tế và chính quyền địa phương để nhân rộng và triển khai mô hình ngày càng hiệu quả và bền vững", GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ.

Tại buổi lễ, Vingroup đã bàn giao cho tỉnh Hà Tĩnh 15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tập đoàn Vingroup trao tặng biểu trưng hỗ trợ 15 xe cứu thương và thiết bị y tế.

Mỗi xe cứu thương được trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Theo quy hoạch, hệ thống cấp cứu ngoại viện Hà Tĩnh được tổ chức với 81 kíp cấp cứu, quy tụ 283 cán bộ y tế. Trong đó,16 kíp đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 65 kíp còn lại được bố trí tại 13 bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế khu vực có giường bệnh.

Song song với việc tài trợ xe cứu thương và thiết bị y tế, Vingroup phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh triển khai các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi và sơ cấp cứu, bao gồm đào tạo chuyên môn cho nhân viên y tế, xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt và mở rộng huấn luyện sơ cấp cứu cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, Vingroup hướng tới hỗ trợ Hà Tĩnh chuẩn hóa năng lực cấp cứu ngoại viện một cách toàn diện, từ đầu tư phương tiện đến phát triển con người, đồng thời đào tạo đội ngũ y tế và xây dựng lực lượng giảng viên để lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng.