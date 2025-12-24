Hải Phòng: Chính thức đề nghị công an điều tra vụ ngộ độc rượu ngâm khiến 1 người tử vong

TPO - Sở Y tế Hải Phòng vừa đề nghị Công an TP Hải Phòng phối hợp với các sở ngành, địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ngộ độc rượu khiến một người tử vong.

Sở Y tế TP Hải Phòng vừa hoàn tất công tác kiểm tra, xác minh bước đầu vụ ngộ độc rượu khiến một người tử vong, xảy ra một tuần trước.

Kết quả xác minh thể hiện, tối 16/12, ông C.N.C (ở khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Phòng) tổ chức bữa tối với sự tham gia của các thành viên trong gia đình cùng 5 đồng nghiệp tại Trường Đại học Thành Đông và một người hàng xóm.

Trong bữa tối, 7 người đàn ông sử dụng hết 5 lít rượu ngâm và đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong đó, ông Đ.N.H (quê Quảng Ninh) đã tử vong đêm 17, rạng sáng 18/12.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 6 người còn lại lần lượt nhập viện tại Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh, thở nhanh, toan chuyển hóa. Xét nghiệm máu các bệnh nhân phát hiện methanol với nồng độ từ 44,6 - 256,9 mg/dL. Xét nghiệm mẫu rượu có nồng độ methanol 30,3 mg/dL, nồng độ ethanol 1,84%.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hải Phòng đã phối hợp với UBND phường Tứ Minh tổ chức xác minh nguồn gốc rượu liên quan vụ việc.

Theo đó, rượu được cán bộ Khoa Y dược – Trường Đại học Thành Đông (quê Thái Nguyên) cho tặng. Lực lượng chức năng bước đầu xác định, rượu trắng ngâm với nhiều dược liệu: sâm xuyên đá, sâm cau đe, sâm tanh tách, ba kích tím, nhục thung dung nam, khúc khắc ngọt, đỗ trọng nam, hồng kỳ nam.

Rượu ngâm này từng được cán bộ Khoa Y dược – Trường Đại học Thành Đông cho tặng một số cá nhân sử dụng, không ai bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Liên quan vụ việc này, Công an phường Tứ Minh đã làm việc với các cá nhân liên quan và tiếp tục điều tra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu ngâm nêu trên.

Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đơn vị đã đề nghị Công an TP Hải Phòng, Sở Công thương, Sở Y tế Thái Nguyên, UBND phường Tứ Minh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục phối hợp điều tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định.