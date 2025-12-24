Nguy cơ ‘xóa sổ’ bãi biển đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

TPO - Biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi. Tuy nhiên thời gian qua những đợt triều cường lớn bất thường liên tiếp tấn công gây sạt lở nặng… khiến bãi biển này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.