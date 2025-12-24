Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguy cơ ‘xóa sổ’ bãi biển đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi. Tuy nhiên thời gian qua những đợt triều cường lớn bất thường liên tiếp tấn công gây sạt lở nặng… khiến bãi biển này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

878776225166867094-1.jpg
Dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2km, nhiều đoạn bị sóng đánh trực diện, lớp cát bảo vệ bị cuốn phăng, để lộ các vách sạt lở dựng đứng.
5415d44e7651f90fa040.jpg
Tại nhiều vị trí, đất đá bị kéo tuột ra biển, địa hình bờ biển vốn thoải nay trở nên nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu triều cường và sóng lớn tiếp tục kéo dài.
2092f47200538f0dd642.jpg
Không chỉ bờ cát bị xâm thực, mà rừng dương và hàng dừa ven biển như lá chắn tự nhiên để chắn sóng, gió cũng bị đánh bật gốc﻿, trơ rễ.
396692641397062740.jpg
3076850435163838943.jpg
1b3866fb54d4db8a82c5.jpg
Nhiều cây ngã đổ nằm chỏng chơ dọc bờ biển, cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của sóng biển.
3732603968148261908.jpg
9a549a083817b749ee06.jpg
2572247300373451557.jpg
Theo người dân địa phương, triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị “ăn” sâu thêm vài chục mét.
2371690826688277815.jpg
Ông Nguyễn Hội Minh (trú xã Tịnh Khê) cho biết, sinh sống ở đây đã nhiều năm, nhưng ông chưa bao giờ thấy triều cường lớn bất thường và lớn như những đợt triều cường gần đây. Sóng biển quật tơi tả rừng dương, dừa, nước áp sát cả đường giao thông ven biển.
947426878764254859.jpg
412341689809569865.jpg
“Trước đây bờ biển Mỹ Khê rất rộng, rừng dương kéo dài ra cách mép sóng hiện giờ cả trăm mét, giờ không còn cây nào nữa, chỉ còn sóng nước mênh mông. Cứ mỗi đợt triều cường, bờ biển bị sóng xói lở thêm một đoạn 20-30m. Nếu tình trạng nèo kéo dài, thời gian ngắn, bãi biển này có nguy cơ xóa sổ”, ông Minh nói.
878776225166867094.jpg
70672dc9d1e85eb607f9.jpg
1690718705626931777.jpg
Điều đáng lo ngại nhất là nhiều công trình du lịch, hàng quán ven biển trước đây còn cách mép nước hàng trăm mét, nay đã bị sóng biển áp sát. Một số khu vực phải căng dây, hạn chế người dân và du khách tiếp cận do nguy cơ mất an toàn.
b5c6b75c4b7dc4239d6c.jpg
99b9e8e44afbc5a59cea.jpg
Ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, sạt lở tại bờ biển Mỹ Khê ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân cũng như hoạt động du lịch.
b2ee7eb5dcaa53f40abb.jpg
Theo ông Vương, đặc biệt, trong đợt bão số 13 (Kalmaegi) tháng 11/2025 vừa qua, triều cường và sóng lớn kỷ lục “quật” tan hoang bãi biển này. Nhiều cây xanh chắn sóng bị đổ ngã, bật gốc. Từ đó đến nay, tình trạng sạt lở vẫn liên tiếp xảy ra do những đợt triều cường lớn.
26a227fe85e10abf53f0.jpg
“Đối với khu vực sạt lở nghiêm trọng, nơi nước biển tràn vào nhà dân gần thôn An Kỳ và An Vĩnh, địa phương đã đề xuất phương án xây dựng kè để bảo vệ khu dân cư. Riêng khu vực bãi biển Mỹ Khê, xã cũng kiến nghị giải pháp lâu dài nhằm khắc phục tình trạng xâm thực ngày càng lấn sâu, vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa phục vụ phát triển sinh hoạt, du lịch cộng đồng”, ông Vương nói.
