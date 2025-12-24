Nguy cơ ‘xóa sổ’ bãi biển đẹp bậc nhất Quảng Ngãi

TPO - Biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê) được mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi. Tuy nhiên thời gian qua những đợt triều cường lớn bất thường liên tiếp tấn công gây sạt lở nặng… khiến bãi biển này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.
Dọc tuyến bờ biển dài khoảng 2km, nhiều đoạn bị sóng đánh trực diện, lớp cát bảo vệ bị cuốn phăng, để lộ các vách sạt lở dựng đứng.
Nhiều cây ngã đổ nằm chỏng chơ dọc bờ biển, cho thấy mức độ tàn phá kinh hoàng của sóng biển.
Theo người dân địa phương, triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị “ăn” sâu thêm vài chục mét.
“Trước đây bờ biển Mỹ Khê rất rộng, rừng dương kéo dài ra cách mép sóng hiện giờ cả trăm mét, giờ không còn cây nào nữa, chỉ còn sóng nước mênh mông. Cứ mỗi đợt triều cường, bờ biển bị sóng xói lở thêm một đoạn 20-30m. Nếu tình trạng nèo kéo dài, thời gian ngắn, bãi biển này có nguy cơ xóa sổ”, ông Minh nói.
Điều đáng lo ngại nhất là nhiều công trình du lịch, hàng quán ven biển trước đây còn cách mép nước hàng trăm mét, nay đã bị sóng biển áp sát. Một số khu vực phải căng dây, hạn chế người dân và du khách tiếp cận do nguy cơ mất an toàn.
Ông Phạm Quốc Vương - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, sạt lở tại bờ biển Mỹ Khê ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đất đai của người dân cũng như hoạt động du lịch.