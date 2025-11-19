Triều cường dâng cao, người dân 'ngụp lặn' giữa biển nước

TPO - Chiều 19/11, triều cường lên nhanh, nước từ các sông, kênh rạch tràn lên nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp của TPHCM. Nhiều khu vực bị ngập trắng gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Triều cường dâng cao, người dân TPHCM lại bì bõm lội nước. Video: Hữu Huy

Chiều 19/11, mực nước trên các sông, kênh rạch tại TPHCM tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, dù đỉnh triều lần này thấp hơn so với đợt triều cường kỷ lục trước đó nhưng nhiều khu vực thấp trũng ven sông, kênh rạch vẫn bị nước tràn lên gây ngập nặng.

Trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), nước từ kênh Tẻ dâng lên nhanh, tràn lên mặt đường, gây ngập một đoạn dài gần 1 km khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước kênh Tẻ dâng cao tràn lên mặt đường Trần Xuân Soạn.

Một số người dân sống ven đường cho biết tình trạng ngập do triều cường tại khu vực này diễn ra thường xuyên vào tháng 9, 10 và 11 âm lịch hằng năm. “Nước lên là chúng tôi lại bì bõm, khổ nhất là vào giờ tan tầm. Triều cường lần này không cao bằng tuần trước nhưng vẫn đủ ngập cả đoạn dài”- ông Trần Văn Tám (người dân địa phương) chia sẻ.

Nước ngập khiến hoạt động kinh doanh của tiểu thương trên đường Trần Xuân Soạn bị ảnh hưởng.

Người mua lẫn người bán đều phải bì bõm lội nước.

Cơn mưa kết hợp triều cường chiều 19/11 khiến đường Trần Xuân Soạn ngập khá sâu.

Bên cạnh Trần Xuân Soạn, nhiều khu vực trũng thấp khác ven kênh rạch tại TPHCM như dọc sông Sài Gòn, kênh Đôi,.... cũng xuất hiện tình trạng nước dâng sát mép hoặc tràn lên đường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21/11 (nhằm ngày 30/9 - 2/10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể lên ở mức 1,65 - 1,7 m (trên báo động 3 khoảng 0,05 - 0,10 m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,85 m (cao hơn báo động 3 từ 0,15 - 0,25 m).

Nước kênh Tẻ dâng cao ngang mặt đường Trần Xuân Soạn.

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập do triều cường.

Lực lượng chức năng phường Tân Thuận đắp bao cát ở vị trí xung yếu và gắn bảng cảnh báo đường ngập nước, hạn chế di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn.

Một phường có 14 điểm ngập nặng

Ngày 19/11, UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông khi xảy ra tình trạng ngập do triều cường, mưa lớn trên địa bàn.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TPHCM, từ ngày 19/11 đến ngày 22/11, mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dao động từ 1,48m đến 1,6m (cao nhất vào lúc 19h ngày 21/11/2025).

Qua công tác rà soát, UBND phường Tân Phú cho biết trên địa bàn phường có 14 điểm ngập nặng tại các tuyến đường chính, đường hẻm. Độ ngập ghi nhận được thấp nhất khoảng 15 cm, sâu nhất khoảng 50 cm.

Cụ thể, các điểm ngập gồm đường: Tân Phú, Phú Thuận, Nguyễn Lương Bằng, 15B, Phạm Hữu Lầu, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Phú Mỹ.

UBND phường Tân Mỹ yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân.

Theo đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường được giao rà soát các điểm mặt đường xuống cấp, hố ga, cống bị hư hỏng hoặc sụt lún nguy hiểm. Các vị trí này sẽ được đề xuất sửa chữa khẩn cấp và lắp biển cảnh báo để hạn chế tai nạn. Đơn vị cũng phối hợp Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông và Công ty Dịch vụ Công ích quận 7 khơi thông cống, rãnh để nước rút nhanh hơn.

Danh sách các tuyến đường ngập sâu sẽ được chuyển cho công an, quân sự, MTTQ và các đoàn thể để bố trí lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân.

Công an phường phối hợp Trạm CSGT Đa Phước tổ chức điều tiết giao thông, đặc biệt tại 14 điểm ngập nặng. Lực lượng sẽ cắm biển cảnh báo, rào chắn hoặc cấm lưu thông khi cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Lực lượng quân sự phường sẽ phối hợp điều tiết giao thông tại các điểm ngập và trực ban nghiêm theo quy định ứng phó thiên tai của thành phố.