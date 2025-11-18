Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường kết hợp mưa lớn, người dân TPHCM chật vật giữa biển nước

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 18/11, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa lớn, trong đó đường số 7 – lối vào khu dân cư Nam Long (phường An Lạc) bị ngập nặng, người dân di chuyển hết sức khó khăn.

Khoảng 16h ngày 18/11, mây dông phát triển mạnh trên khu vực phía Tây và Tây Nam TPHCM, sau đó lan rộng sang khu vực trung tâm. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường bị ngập úng cục bộ.

Tại đường số 7 (phường An Lạc), nơi dẫn vào khu dân cư Nam Long, nước ngập từ 20–30 cm, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe khiến xe máy di chuyển chậm. Một số hộ dân cho biết khu vực này thuộc vùng trũng thấp, khi mưa lớn kết hợp với nước ở kênh rạch dâng cao sẽ bị ngập nặng.

mua-6.jpg
Đường vào khu dân cư Nam Long (phường An Lạc, TPHCM) ngập sâu sau mưa lớn.

Lúc 16h15, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm theo dông, sét trên nhiều khu vực của TPHCM.

Trong đó, khu vực các xã gồm: Hưng Long, Bình Chánh, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Bà Điểm, Thường Tân và Dầu Tiếng. Các phường gồm: Phú Định, Bình Lợi, An Lạc, Tân Tạo, Bình Trị Đông, An Khánh, Bình Trưng, Tây Thạnh, Tân Sơn, Bình Quới, Phước Long, An Nhơn, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú, Thông Tây Hội, An Phú Đông, Thủ Đức, Long Bình, Tam Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp. Vùng mây dông di chuyển theo hướng Đông sang Tây.

Trong khoảng 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét trên toàn bộ các khu vực các phường/xã trên, sau đó mưa dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực gồm: phường Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Đông Thạnh, khu phố 1,2,3, 4 phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Hòa Lợi, Phú An... sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác thuộc TPHCM.

tp-mua-10.jpg
tp-mua-4.jpg
Nước ngập sâu hơn nửa bánh xe ở khu vực đường số 7 - giao với đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc).
tp-mua-2.jpg
Người và phương tiện di chuyển khó khăn do đường bị ngập sâu.
tp-mua-5.jpg
Đường số 7 – lối vào khu dân cư Nam Long (phường An Lạc) ngập úng khi mưa lớn kết hợp triều cao.

“Lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 35 mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm gẫy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Về tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm và duy trì ở mức cao. Đến 7h ngày 18/11, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đều xấp xỉ báo động 2.

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 Âm lịch.

Đỉnh triều trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19-21/11 (nhằm ngày 30/9 - 2/10 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có thể lên mức 1,6-1,65m (xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 0,05m); trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,7-1,8m (cao hơn báo động 3 từ 0,10-0,20m).

Hữu Huy
#TPHCM #mưa lớn #triều cường #ngập lụt #giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục