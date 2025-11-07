Lãnh đạo TPHCM trực tiếp khảo sát tình trạng ngập tại làng nghề mai vàng Bình Lợi

TPO - Sau đợt triều cường gây ngập hàng trăm hecta vườn mai tại xã Bình Lợi (TPHCM), lãnh đạo TPHCM đã trực tiếp xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người dân, đồng thời chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục, hướng đến thích ứng lâu dài với biến đổi khí hậu.

Ngày 6/11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát khu vực làng mai vàng Bình Lợi – nơi được xem là “thủ phủ mai vàng” của thành phố.

Đợt triều cường cuối tháng 10 kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã khiến hơn 500 ha vườn mai bị ngập nặng, nhiều hộ nông dân thiệt hại nghiêm trọng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Nguyễn Phước Lộc (áo trắng, thứ 5 từ phải qua) cùng đoàn công tác khảo sát công tác bơm thoát nước tại các con kênh quanh làng nghề mai vàng Bình Lợi (ảnh: CTV)

Đoàn công tác đã đi thực địa, kiểm tra hệ thống cống ngăn triều, các điểm tiêu thoát nước, thăm hỏi từng hộ dân đang khẩn trương bơm nước cứu vườn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Minh Tước Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Lợi cho biết, địa phương đang vận hành hơn 20 máy bơm hoạt động liên tục ngày đêm để đẩy nước ra kênh, giảm ngập cho các hộ dân. Ngoài ra, lực lượng dân quân, an ninh cơ sở cũng được huy động hỗ trợ người dân đắp đê tạm, nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy. Nhờ nỗ lực đó, đến nay khoảng 80% lượng nước ngập đã được rút bớt so với cao điểm triều cường đêm 23 – 24/10.

Sau khi nước rút, xã sẽ thành lập các tổ khảo sát, kiểm đếm thiệt hại để báo cáo và đề xuất thành phố xem xét hỗ trợ. Các hình thức được tính đến gồm miễn, giảm thuế, cho vay vốn ưu đãi hoặc không lãi suất từ Quỹ Hỗ trợ nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp bà con sớm khôi phục sản xuất, kịp vụ mai Tết.

Nhiều diện tích trồng mai của xã Bình Lợi vẫn ngập trong nước hơn 10 ngày qua

Theo Hội Nông dân TPHCM, hiện xã Bình Lợi có 61 hộ vay vốn từ chương trình của Hội với tổng số gần 4 tỷ đồng. Những hộ bị thiệt hại nặng sẽ được xem xét để có biện pháp hỗ trợ kịp thời từ nguồn của Mặt trận hoặc Hội Nông dân thành phố. Mục tiêu cao nhất là giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất.

Đại diện Hợp tác xã Mai vàng Bình Lợi cho biết, do địa hình trũng thấp, hằng năm xã vẫn chịu ảnh hưởng của ngập úng nhưng năm nay mưa lớn kéo dài khiến diện tích ngập tăng cao. Dù các máy bơm hoạt động hết công suất thì vẫn phải mất khoảng một tháng nữa nước mới có thể rút hoàn toàn.

Đại diện Hợp tác xã đề xuất Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Hóc Môn - Bình Chánh tiếp tục hỗ trợ bơm nước tập trung ở các cống lớn, kiến nghị thành phố đầu tư thêm máy bơm công suất lớn hoặc thay thế các máy cũ, yếu để nâng hiệu quả tiêu thoát nước.

Ngập nước lâu ngày, nhiều cây mai bắt đầu có hiện tượng vàng lá, úng rễ, nếu không khắc phục kịp thời, ước lượng thiệt hại có thể lên tới 330 tỷ đồng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, tình trạng ngập úng, triều cường, vỡ đê bao có thể còn xảy ra thường xuyên hơn, do đó “không chỉ ứng phó tạm thời mà phải chuyển sang thích ứng lâu dài, bền vững”.

Theo ông Lộc, trước mắt cần củng cố, nâng cấp các công trình thủy lợi, đê bao, cống thoát nước, đồng thời chuẩn bị thêm máy bơm công suất lớn từ nhiều nguồn để chủ động tiêu úng. Về lâu dài, ngành nông nghiệp nên nghiên cứu, hướng dẫn người dân canh tác theo hướng thích ứng với mưa lũ, hạn hán và triều cường.

Ông Lộc lưu ý, nếu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không có quy hoạch tổng thể thì chỉ giải quyết được phần ngọn. Cần nạo vét kênh mương, vớt bèo, không xả rác xuống rạch, đắp đê bao, tăng dung tích trữ nước, song song với việc rà soát, hỗ trợ người dân bị thiệt hại nhất là trong dịp Tết sắp tới. Tất cả các giải pháp phải có sự tham gia của cơ quan quản lý, nhà khoa học và chính người dân để đảm bảo tính bền vững.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng quà, động viên nông dân bị thiệt hại do triều cường gây ra (ảnh: CTV)

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà 8 đơn vị có nhiều đóng góp trong công tác chống ngập và hỗ trợ 5 hội viên nông dân bị thiệt hại nặng do triều cường.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin về đợt triều cường kết hợp mưa lớn và việc xả lũ từ hồ Dầu Tiếng đã gây ngập cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nông dân xã Bình Lợi, nhất là khu vực Làng mai vàng có diện tích hơn 500 ha.

Đến nay đã hơn 10 ngày qua, nhiều khu vực trồng mai vẫn bị ngập trong nước, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là ấp 1, 2, 3. Nếu tình trạng ngập nước bị kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, nhất là các ruộng mai vàng (xuống lá, úng rễ), ước lượng thiệt hại dự kiến khoảng 330 tỷ đồng nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời.