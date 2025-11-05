Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Triều cường dâng cao, khu vực Chợ Lớn ở TPHCM hoá sông

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Không chỉ các tuyến đường ven sông, kênh rạch mà ngay cả khu vực trung tâm như phường Chợ Lớn (quận 5 cũ) và phường Bình Tiên thuộc TPHCM cũng xuất hiện tình trạng ngập úng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Video: Triều cường gây ngập úng tại một số tuyến đường phường Bình Tiên và Chợ Lớn, TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 17h ngày 5/11, triều cường bắt đầu dâng cao. Nhiều khu vực ven sông, kênh rạch ở TPHCM nhanh chóng bị ngập trắng. Đến 18h, nhiều tuyến đường đã “chìm trong biển nước”, có nơi ngập sâu đến nửa bánh xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, ngoài vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch như đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), đường Phú Định (phường Phú Định),….bị ngập sâu thì khu trung tâm TPHCM như phường Chợ Lớn, phường Bình Tiên... cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường, khu vực.

tp-ngap-1.jpg
Trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Bình Tiên), một phần làn đường hỗn hợp dài hơn 500 mét bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn
tp-ngap-2.jpg
Người dân phải điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè để tránh điểm ngập trên đường Võ Văn Kiệt.
tp-ngap-3.jpg
Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua điểm ngập trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên).
tp-ngap-4.jpg
tp-ngap-5.jpg
tp-ngap-6.jpg
Người và phương tiện bì bõm lội nước trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên).
tp-ngap-9.jpg
Phương tiện ùn ứ trên đường Võ Văn Kiệt do ngập úng.
tp-ngap-10.jpg
Tương tự, một đoạn ngắn đường Võ Văn Kiệt (dưới cầu Chà Và, phường Chợ Lớn) cũng bị ngập sâu, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.
tp-ngap-22.jpg
Đường Gò Công (phường Chợ Lớn) bị ngập một đoạn dài khoảng 500m. Nhiều vị trí ngập rất sâu, nước tràn lên vỉa hè khiến việc sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đảo lộn.
tp-ngap-20.jpg
Người dân sinh sống lâu năm trên Gò Công cho biết, khu vực này đôi lần bị ngập do triều cường nhưng những ngày đầu tháng 11 năm nay ngập nặng hơn do trùng thời điểm mưa lớn. “Tầm 4-5h chiều là nước bắt đầu lên. Mấy năm rồi chưa thấy triều cường cao đến vậy”- bà Lâm Ánh Ngọc (45 tuổi, sinh sống trên đường Gò Công) chia sẻ.
tp-ngap-12.jpg
tp-ngap-14.jpg
Tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân trên đường Gò Công, phường Chợ Lớn.
tp-ngap-23.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài đường Gò Công, một số tuyến đường ở phường Chợ Lớn cũng bị ngập. Đáng chú ý, một đoạn đường Lê Quang Sung qua bến xe buýt Chợ Lớn cũng bị ngập khá sâu khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.
tp-tp.jpg
Tiểu thương kinh doanh trên đường Lê Quang Sung (đoạn qua bến xe buýt Chợ Lớn) phải đội mưa, dọn hàng khi triều cường kết hợp mưa lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lần lượt ở mức 1,72 - 1,78 m (trên báo động 3 khoảng 0,12 - 0,18m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h hằng ngày.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 duy trì hết ngày 10/11.

Hữu Huy
#TPHCM #triều cường #ngập úng #giao thông #Chợ Lớn #mưa lớn #thời tiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục