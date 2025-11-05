Triều cường dâng cao, khu vực Chợ Lớn ở TPHCM hoá sông

TPO - Không chỉ các tuyến đường ven sông, kênh rạch mà ngay cả khu vực trung tâm như phường Chợ Lớn (quận 5 cũ) và phường Bình Tiên thuộc TPHCM cũng xuất hiện tình trạng ngập úng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Video: Triều cường gây ngập úng tại một số tuyến đường phường Bình Tiên và Chợ Lớn, TPHCM.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 17h ngày 5/11, triều cường bắt đầu dâng cao. Nhiều khu vực ven sông, kênh rạch ở TPHCM nhanh chóng bị ngập trắng. Đến 18h, nhiều tuyến đường đã “chìm trong biển nước”, có nơi ngập sâu đến nửa bánh xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, ngoài vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch như đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), đường Phú Định (phường Phú Định),….bị ngập sâu thì khu trung tâm TPHCM như phường Chợ Lớn, phường Bình Tiên... cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường, khu vực.

Trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua phường Bình Tiên), một phần làn đường hỗn hợp dài hơn 500 mét bị ngập sâu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn

Người dân phải điều khiển xe máy chạy lên vỉa hè để tránh điểm ngập trên đường Võ Văn Kiệt.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua điểm ngập trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên).

Người và phương tiện bì bõm lội nước trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên).

Phương tiện ùn ứ trên đường Võ Văn Kiệt do ngập úng.

Tương tự, một đoạn ngắn đường Võ Văn Kiệt (dưới cầu Chà Và, phường Chợ Lớn) cũng bị ngập sâu, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đường Gò Công (phường Chợ Lớn) bị ngập một đoạn dài khoảng 500m. Nhiều vị trí ngập rất sâu, nước tràn lên vỉa hè khiến việc sinh hoạt và kinh doanh của người dân bị đảo lộn.

Người dân sinh sống lâu năm trên Gò Công cho biết, khu vực này đôi lần bị ngập do triều cường nhưng những ngày đầu tháng 11 năm nay ngập nặng hơn do trùng thời điểm mưa lớn. “Tầm 4-5h chiều là nước bắt đầu lên. Mấy năm rồi chưa thấy triều cường cao đến vậy”- bà Lâm Ánh Ngọc (45 tuổi, sinh sống trên đường Gò Công) chia sẻ.

Tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân trên đường Gò Công, phường Chợ Lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài đường Gò Công, một số tuyến đường ở phường Chợ Lớn cũng bị ngập. Đáng chú ý, một đoạn đường Lê Quang Sung qua bến xe buýt Chợ Lớn cũng bị ngập khá sâu khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Tiểu thương kinh doanh trên đường Lê Quang Sung (đoạn qua bến xe buýt Chợ Lớn) phải đội mưa, dọn hàng khi triều cường kết hợp mưa lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lần lượt ở mức 1,72 - 1,78 m (trên báo động 3 khoảng 0,12 - 0,18m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h hằng ngày.

Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 duy trì hết ngày 10/11.