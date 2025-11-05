Triều cường dâng cao, khu vực Chợ Lớn ở TPHCM hoá sông

TPO - Không chỉ các tuyến đường ven sông, kênh rạch mà ngay cả khu vực trung tâm như phường Chợ Lớn (quận 5 cũ) và phường Bình Tiên thuộc TPHCM cũng xuất hiện tình trạng ngập úng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 17h ngày 5/11, triều cường bắt đầu dâng cao. Nhiều khu vực ven sông, kênh rạch ở TPHCM nhanh chóng bị ngập trắng. Đến 18h, nhiều tuyến đường đã “chìm trong biển nước”, có nơi ngập sâu đến nửa bánh xe máy, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đáng chú ý, ngoài vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch như đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận), Lê Văn Lương (xã Nhà Bè), Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Mỹ), đường Phú Định (phường Phú Định),….bị ngập sâu thì khu trung tâm TPHCM như phường Chợ Lớn, phường Bình Tiên... cũng xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở một số tuyến đường, khu vực.
Người và phương tiện bì bõm lội nước trên đường Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên).
Tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân trên đường Gò Công, phường Chợ Lớn.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước cao nhất trong ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Chín (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.
Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn triều cường đầu tháng Chín (âm lịch). Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 6 - 7/11 (tức 17-18/9 Âm lịch), ở mức như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lần lượt ở mức 1,72 - 1,78 m (trên báo động 3 khoảng 0,12 - 0,18m). Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6h và 17-19h hằng ngày.
Sau khi đạt đỉnh, mực nước tại các trạm xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động 1 duy trì hết ngày 10/11.