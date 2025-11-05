Tây Ninh ‘chạy đua’ với lũ và triều cường bảo vệ hàng nghìn hecta lúa, cây ăn trái

TPO - Trước diễn biến phức tạp của lũ vùng Đồng Tháp Mười, kết hợp triều cường khiến hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại nặng, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, gia cố đê bao để bảo vệ sản xuất và giảm thiểu rủi ro cho người dân.

Thiệt hại nặng

Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, tính đến ngày 3/11, tổng giá trị thiệt hại do lũ ước tính hơn 38,4 tỷ đồng. Trong đó, có 200 căn nhà bị ngập hoàn toàn, gần 1.500 ha lúa, 366 ha cây ăn trái, 181 ha rau màu và hơn 30 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng.

Ngoài ra, hàng chục tuyến đường giao thông bị ngập, sụp lún; nhiều tuyến đê bị vỡ, sạt lở với tổng chiều dài 4.274 m, khối lượng đất công trình bị sạt lở hơn 37.000 m³.

Thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã vùng trũng – nơi được xem là “rốn lũ” của Tây Ninh. Riêng xã Vĩnh Thạnh có 37,5 ha lúa vụ Thu Đông bị ngập, trong đó 22,5 ha thiệt hại hơn 70%. Cây ăn trái cũng chịu thiệt hại nặng với hơn 17 ha bị ngập úng, nhiều diện tích sầu riêng, mít và bưởi mất trắng.

Công tác gia cố đê bao đang được các địa phương ở Tây Ninh triển khai. Ảnh: CTV

Tại xã Vĩnh Châu, lũ đã làm ngập hơn 200 căn nhà, thiệt hại 37,5 ha cây ăn trái trên 70%. Tỉnh lộ 837B, đường bờ Đông kênh Ngang bị ngập nhiều đoạn. Tuyến đường bờ Tây kênh Ngang nhiều vị trí bị sạt lở, ngập nước, các phương tiện phải tạm ngưng lưu thông.

Tại xã Khánh Hưng, gần 330 ha lúa bị ngập, trong đó hơn 47 ha thiệt hại trên 70%. Có 282 ha lúa giảm năng suất khoảng 60 – 70%.

Tại xã Tuyên Bình, tình hình nghiêm trọng hơn khi có 285 ha lúa bị ảnh hưởng do vỡ đê, trong đó 252 ha thiệt hại trên 70%. Các loại cây ăn trái, rau màu và nuôi trồng thủy sản cũng chịu tổn thất lớn.

Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích cây trồng bị ngập và hư hại tại vùng Đồng Tháp Mười (thuộc địa bàn Tây Ninh) lên đến 2.000 ha, nhiều nơi nông dân chưa thể thu hoạch hoặc tái gieo sạ do mực nước còn cao.

Gia cố 362 km đê bao

Trước tình hình mưa lũ và triều cường diễn biến phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó, gia cố đê bao và bảo vệ diện tích lúa vụ Thu Đông. Sở đã trình UBND tỉnh xin chủ trương xử lý khẩn cấp, gia cố đê bao các vị trí xung yếu không đảm bảo khả năng chống lũ để bảo vệ diện tích sản xuất lúa tại các xã vùng Đồng Tháp Mười.

Trước tình hình mực nước lũ lên nhanh, tại một số xã vùng Đồng Tháp Mười có diện tích lúa bị lũ đe dọa, UBND các xã đã chủ động bố trí lực lượng và phối hợp cùng nhân dân thực hiện gia cố khoảng 362 km đê bao chống lũ, ước kinh phí khoảng 24,5 tỷ đồng. Trong đó: Xã Vĩnh Châu gia cố hơn 179 km đê, bảo vệ gần 8.000 ha lúa. Xã Khánh Hưng gia cố 9,8 km, bảo vệ hơn 1.200 ha lúa vụ Thu Đông. Xã Tân Thạnh đã thực hiện 30 công trình đê bao bảo vệ cho 45 khu ô bao với tổng chiều dài 61,5 km, bảo vệ 5.400 ha lúa và cây trồng khác.

Ngoài ra, xã Thạnh Phước hiện gia cố khoảng 50 km đê bao, đảm bảo an toàn cho các khu vực trọng điểm. Xã Vĩnh Hưng đã tổ chức kiểm tra, rà soát và tiến hành gia cố các điểm đê bao xung yếu tại ấp Sậy Giăng, ấp Lò Gạch, Gò Cát, Ông Lẹt, Cả Nga, Kinh Mới để bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản và sản xuất vụ Thu Đông. Xã Mộc Hóa hiện gia cố khoảng 18,65 km đê bao (16 tuyến), bảo vệ 1.684 diện tích sản xuất nông nghiệp. Xã Nhơn Hòa Lập gia cố 43,7 km đê bao bờ bao chống lũ.

Ngoài ra, các địa phương rà soát, tu sửa các cống, kiểm tra hệ thống bơm tiêu thoát nước để giảm áp lực lên vùng nội đồng.