Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đêm sinh tử trong lũ dữ

DUY QUỐC
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Ở vùng rốn lũ Đại Lộc (TP Đà Nẵng), giữa màn đêm mịt mùng, tiếng kêu cứu xen lẫn tiếng mưa xối xả. Trong cơn hoảng loạn ấy, nhiều người dân vật lộn tìm đường sống giữa lằn ranh sinh tử.

Ðập tường để tìm đường sống

Ở thôn Phú Nghĩa (xã Đại Lộc), căn nhà cấp bốn của bà Nguyễn Thị Bàng vẫn in dấu một đêm kinh hoàng. Trên tầng hai ngôi nhà, một mảng tường lớn bị đập toang, loang lổ vết búa, dấu tích của khoảnh khắc cả gia đình tuyệt vọng tìm đường thoát thân giữa đêm nước dâng cuồn cuộn.

Vừa dọn dẹp, bà Bàng kể: Đêm 29/10, nước dâng nhanh đến mức không kịp trở tay. “Mới chập tối nước còn ngoài sân, vậy mà chỉ hơn một tiếng sau đã lên gần lút tầng hai. Tôi với thằng con trai vội vàng chạy lên trên. Điện tắt, chỉ còn tiếng nước ào ào, đồ đạc trôi lềnh bềnh”, bà nhớ lại.

Trong căn phòng nhỏ tối om, cả nhà ôm nhau nhìn nước lên. Khi nước chạm sàn tầng hai, bà bàn với con: “Phải tìm đường thoát, chứ đứng đây nguy hiểm lắm”. Không còn lựa chọn nào khác, hai mẹ con cầm búa đập liên hồi vào bức tường cạnh cửa sổ. Họ mong sao khi nước ập vào còn lối để bơi ra ngoài, giữ lấy cơ hội sống.

2.png
Cửa sổ tầng 2 nhà bà Nguyễn Thị Bàng (xã Đại Lộc) vẫn còn loang lổ vết búa, dấu tích của đêm cả gia đình đập tường tìm đường thoát lũ

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sống thì tốt, không thì cả nhà chết cùng nhau. Gió rít, nước cuộn dữ dội, mỗi nhát búa chan chát giữa đêm khiến tôi rùng mình”, bà Bàng kể.

Cửa sổ tầng hai nhà bà vẫn hằn rõ những vết búa nham nhở “Khung sắt bịt kín, không thể chui ra ngoài, mà nước thì vẫn đang lên. Tôi bảo con đập cả mảng tường để tháo khung, mở đường thoát thân. May mà nước dừng lại ngay sau đó”, bà nói.

Cách nhà bà Bàng không xa, chị Lê Thị Nhụy, người đàn bà bị tật ở chân, cũng trải qua một đêm mà chị gọi là “đêm định mệnh”. Nhà nằm sâu trong vùng trũng, nước dâng nhanh khiến chị và cậu con trai vừa bị tai nạn gãy chân không thể di chuyển. “Khi nước ngập ngang ngực, tôi hoảng loạn. Con thì không đi được, tôi thì chân yếu. Tôi nghĩ chỉ cần rời nhau một giây là mẹ con mất nhau mãi mãi”, chị Nhụy nghẹn giọng.

Trong đêm tối, chị lấy sợi dây buộc chân con trai vào chân mình. “Tôi nghĩ, nếu không sống nổi thì hai mẹ con chết cùng. Tôi không thể để con trôi mất giữa dòng”, chị nghẹn giọng. Hai mẹ con ngồi co ro suốt đêm trên chiếc sập kê cao, phía dưới, tiếng vật dụng va đập loảng xoảng trong bóng tối. “Chưa bao giờ tôi thấy cái chết gần đến vậy. May mà nước dừng lại ngang đó, chứ không thì giờ tôi đã không còn ngồi đây”, chị thẫn thờ nhớ lại.

Khu vực nhà chị nước chảy xiết nên lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Hai mẹ con phải tự giành giật sự sống giữa đêm lũ. Đến khi nước rút, dân quân cùng người dân chèo ghe vào đưa cả hai ra ngoài trong tình trạng kiệt sức. “Lúc được kéo lên ghe, người tôi run bần bật, không chỉ vì lạnh mà vì sợ. Cơn lũ ấy, tôi không bao giờ quên”, chị Nhụy nói.

Những phận người chênh vênh

Khi nước rút dần, Đại Lộc hiện ra tan hoang. Bùn đất phủ dày trên từng lối nhỏ, đồ đạc, lúa gạo, vật nuôi bị nước cuốn trôi gần hết. Những phận người nơi đây oằn mình trở lại với nhịp sống thường ngày, dọn từng lớp bùn, dựng lại từng vách tường, vá từng mái ngói.

Trong căn nhà cấp bốn còn loang lổ vết bùn, bà Huỳnh Thị Sự (trú thôn Phú Mỹ, xã Đại Lộc) vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Toàn bộ đồ đạc, lúa gạo trong nhà ướt sũng, hư hỏng hết, chỉ còn lại vài bộ áo quần treo vội trên xà nhà.

“Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà giờ chẳng còn chi sau lũ. Đàn gà cũng bị nước cuốn, chỉ còn sót lại mấy con. Tôi không ngờ nước lại cao dữ vậy. Sống mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy cảnh này. Giờ nước rút rồi, nhưng nhìn quanh chỉ thấy bùn đất và cảnh hoang tàn. Cứ mỗi mùa mưa tới, tôi lại lo lắm… chỉ mong đừng thêm một trận lũ nào nữa”, bà nói.

Ở vùng rốn lũ ấy, nơi con người đã quen đối diện với thiên tai, họ vẫn chọn cách sống kiên cường, đập tường để tìm đường sống, buộc sợi dây để giữ lấy nhau. Những hành động tưởng chừng tuyệt vọng ấy lại trở thành biểu tượng của nghị lực và khát vọng sinh tồn mãnh liệt của con người miền lũ.

Khi được hỏi điều mong mỏi nhất lúc này, bà Sự khẽ nói: “Tôi chỉ mong trời bớt mưa, nước rút để dọn dẹp, làm lại cái nhà. Mình nghèo, mất gì cũng được, miễn còn sống để mà làm lại”.

Trận lũ lớn vừa qua khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng chìm sâu trong biển nước. Không chỉ nhà bà Bàng, bà Sự hay chị Nhụy, mà hàng trăm hộ dân vùng trũng Đại Lộc cũng chịu thiệt hại nặng nề. Những phận người nơi đây vẫn đang oằn mình, gắng gượng trở lại nhịp sống thường nhật giữa bùn đất ngổn ngang.

DUY QUỐC
#Tình cảnh khắc nghiệt trong lũ lụt #Hành động tuyệt vọng tìm đường thoát #Nghị lực sống của người dân vùng trũng #Ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống #Chữa lành sau thiên tai và khắc phục hậu quả #Tình người trong cơn đại hạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục