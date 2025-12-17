Điểm tựa vững chắc của người lao động

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, thể hiện rõ vai trò là đại diện tin cậy, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động; đồng thời góp phần quan trọng vào ổn định quan hệ lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

Xác định chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi các luật, bộ luật và dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách đối với công nhân, viên chức, lao động. Tiếng nói của tổ chức Công đoàn ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm triển khai đồng bộ. Hằng năm, tỷ lệ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; hội nghị người lao động đạt trên 81%. Đáng chú ý, gần 84,7% công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đã tham gia tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh còn tham mưu tổ chức các hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động, tạo kênh trao đổi trực tiếp, thẳng thắn, trách nhiệm. Thông qua đó, nhiều vấn đề liên quan đến tiền lương, nhà ở, an sinh xã hội, điều kiện làm việc của công nhân lao động đã được tiếp thu, chỉ đạo giải quyết.

Song song với đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Các công đoàn cơ sở được chỉ đạo chú trọng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó đa số các bản thỏa ước có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật, thể hiện rõ vai trò đại diện của Công đoàn trong quan hệ lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp cơ quan chức năng khám sức khỏe cho người lao động

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh chủ trì và phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thông qua kiểm tra, nhiều vi phạm đã được phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở và người lao động khởi kiện doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả lương, thưởng; chủ động đề xuất đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của đoàn viên, người lao động, góp phần giảm thiểu tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái làm với Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh

Chăm lo đời sống: Dấu ấn nhân văn sâu sắc

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ qua là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Chương trình “Tết Sum vầy” trở thành thương hiệu riêng của Công đoàn Bắc Ninh, được tổ chức theo chủ đề từng năm, với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe, tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao trên 7.200 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo… với tổng số tiền hơn 4,13 tỷ đồng.

Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động”, các gian hàng Tết, gian hàng 0 đồng gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” đã thu hút trên 100.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia, tạo không khí phấn khởi, gắn kết.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tặng quà người lao động

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí gần 600 tỷ đồng; tổ chức hơn 2.256 lượt “Bữa cơm Công đoàn” với tổng giá trị trên 38,2 tỷ đồng, mang lại sự quan tâm thiết thực, ấm áp từ tổ chức Công đoàn.

Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục phát huy hiệu quả khi hỗ trợ 122 đoàn viên, người lao động xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng. Hàng nghìn lượt người lao động được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm, Quỹ trợ vốn “Vì nữ CNVCLĐ nghèo”, góp phần ổn định đời sống, tăng thu nhập.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới, với hình thức đa dạng, nội dung phong phú, quy mô ngày càng mở rộng. Từ báo chí Trung ương, địa phương, Cổng thông tin điện tử Công đoàn tỉnh đến các nền tảng số như Zalo, Facebook, hệ thống truyền thanh cơ sở…, thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời, sát thực tiễn.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, các cuộc thi, ngày hội công nhân, chương trình “Giờ thứ 9”, “Giờ thứ 9+”, hội thi, giải thể thao… đã thu hút hàng vạn đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được xác định là khâu đột phá. Hơn hai năm qua, toàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập mới 488 công đoàn cơ sở, kết nạp 158.028 đoàn viên. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh quản lý 2.148 công đoàn cơ sở với 578.488 đoàn viên, nằm trong nhóm 5 tỉnh có số lượng đoàn viên lớn nhất cả nước.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2023 – 2025, có 152 công trình, sản phẩm với tổng giá trị 614 tỷ đồng; gần 10.000 sáng kiến được áp dụng, làm lợi hàng tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Những kết quả nổi bật đó đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh, khẳng định vị thế, uy tín của Công đoàn Bắc Ninh trong hệ thống Công đoàn cả nước.

Với những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã và đang khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện tin cậy, là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Trên nền tảng những kết quả đã đạt được, Công đoàn Bắc Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.