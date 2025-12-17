Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xóm đạo lớn nhất TPHCM lung linh đón Giáng sinh

Phạm Nguyễn

TPO - Những ngày giữa tháng 12, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) đã bừng sáng. Khắp các con hẻm, người dân đang khẩn trương hoàn thiện các công trình hang đá và hệ thống đèn trang trí, chào đón mùa Giáng sinh 2025.

tp-ld-1-16.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tối 16/12, tuyến đường Phạm Thế Hiển đã khoác lên mình vẻ đẹp lung linh, được tô điểm bằng những giàn đèn chớp và hang đá đặc trưng mùa Giáng sinh. Khu vực này là một xóm đạo dài khoảng 4km, thuộc phường Bình Đông, với 5 giáo xứ liền kề.
tp-ld-1-20.jpg
tp-ld-1-18.jpg
tp-ld-1-17.jpg
Hang đá nhà thờ Bình An Thượng còn nhiều chi tiết trang trí chưa được lắp đặt, song bà con giáo dân vẫn đến chiêm ngưỡng rất đông mỗi tối, ngay cả trước giờ mở cửa.
tp-ld-1.jpg
Bắt đầu thực hiện từ khoảng 10 ngày trước, hang đá của giáo họ Micae (đầu hẻm 1583, đường Phạm Thế Hiển) đã đạt khoảng 90% tiến độ, với phần khung sườn gần như hoàn tất, ông Nguyễn Văn Thành cho hay.
tp-ld-1-22.jpg
Cách hang đá giáo họ Micae không xa, hang đá trước nhà anh Xuân Mỹ luôn là điểm thu hút người đi đường dừng lại chụp ảnh. Anh Mỹ chia sẻ, gia đình đã chi 60 triệu đồng để dựng hang đá và mỗi năm đều cố gắng trang trí mới hơn, độc đáo hơn.
tp-ld-1-24.jpg
tp-ld-1-25.jpg
Giáo dân giáo họ Trái tim Đức Mẹ đã tề tựu để chờ Cha xứ đọc kinh và cử hành nghi thức làm phép hang đá. Sau nghi thức, hang đá sẽ chính thức được mở để đón khách tham quan.
tp-ld-1-7.jpg
Nhà thờ Bình Thái trở thành điểm nhấn nổi bật khi Giáng sinh cận kề, với khu vực hang đá được trang trí phủ kín gần như toàn bộ bề mặt, tạo nên không gian lễ hội vừa hoành tráng vừa gần gũi.
tp-ld-1-5.jpg
Điểm nhấn của hang đá năm nay là thiết kế thác nước quy mô lớn. Dòng nước chảy liên tục kết hợp hiệu ứng ánh sáng tạo cảm giác sinh động, mát lành và có chiều sâu, gợi liên tưởng đến khung cảnh thiên nhiên đêm Chúa Giáng sinh. Tiếng nước róc rách và ánh đèn khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân lâu nhất đối với nhiều người.
tp-ld-1-4.jpg
tp-ld-1-3.jpg
tp-ld-1-2.jpg
Người xem trọn vẹn hòa mình vào không khí Giáng sinh. Tại đây, họ có thể tham quan, cầu nguyện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.
tp-ld-1-14.jpg
Những ngày cận Giáng sinh, Nhà thờ Bình Thuận nổi bật với kiến trúc phong cách châu Âu và ánh đèn lung linh. Khu vực hang đá được bố trí đối diện nhà thờ, tạo nên không gian hài hòa và trang nghiêm.
tp-ld-1-15.jpg
tp-ld-1-12.jpg
tp-ld-1-13.jpg
Điểm nhấn của khuôn viên là cây thông Noel cao gần 30 mét, rực rỡ ánh sáng, thu hút mọi ánh nhìn. "Năm nào tôi cũng ghé chụp ảnh ở đây, cây thông rất hoành tráng, đứng từ xa đã thấy không khí Giáng sinh tràn ngập," anh Minh (ngụ quận 8 cũ) chia sẻ.
tp-ld-1-21.jpg
Người dân địa phương cho biết, cao điểm tham quan thường diễn ra từ 20/12 đến đêm Noel. Khi đó, các hang đá hoàn thiện và hệ thống đèn được thắp sáng đồng loạt, tạo nên một mùa Giáng sinh ấm áp, rộn ràng giữa lòng thành phố.
Phạm Nguyễn
#Giáng sinh #Phạm Thế Hiển #quận 8 #đón lễ hội #trang trí

