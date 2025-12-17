Xóm đạo lớn nhất TPHCM lung linh đón Giáng sinh

TPO - Những ngày giữa tháng 12, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) đã bừng sáng. Khắp các con hẻm, người dân đang khẩn trương hoàn thiện các công trình hang đá và hệ thống đèn trang trí, chào đón mùa Giáng sinh 2025.