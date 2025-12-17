Xóm đạo lớn nhất TPHCM lung linh đón Giáng sinh

TPO - Những ngày giữa tháng 12, xóm đạo Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TPHCM) đã bừng sáng. Khắp các con hẻm, người dân đang khẩn trương hoàn thiện các công trình hang đá và hệ thống đèn trang trí, chào đón mùa Giáng sinh 2025.
Hang đá nhà thờ Bình An Thượng còn nhiều chi tiết trang trí chưa được lắp đặt, song bà con giáo dân vẫn đến chiêm ngưỡng rất đông mỗi tối, ngay cả trước giờ mở cửa.
Giáo dân giáo họ Trái tim Đức Mẹ đã tề tựu để chờ Cha xứ đọc kinh và cử hành nghi thức làm phép hang đá. Sau nghi thức, hang đá sẽ chính thức được mở để đón khách tham quan.
Người xem trọn vẹn hòa mình vào không khí Giáng sinh. Tại đây, họ có thể tham quan, cầu nguyện và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè.
Điểm nhấn của khuôn viên là cây thông Noel cao gần 30 mét, rực rỡ ánh sáng, thu hút mọi ánh nhìn. "Năm nào tôi cũng ghé chụp ảnh ở đây, cây thông rất hoành tráng, đứng từ xa đã thấy không khí Giáng sinh tràn ngập," anh Minh (ngụ quận 8 cũ) chia sẻ.