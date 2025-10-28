Không khí Halloween 'phủ sóng' phố phường TPHCM

TPO - Càng gần Halloween, không khí lễ hội tràn ngập khắp TPHCM, từ phố bán đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông đến các trung tâm thương mại, quán cà phê… đều “khoác áo ma mị”, tạo không gian vui chơi và mua sắm sôi động cho người dân.
Năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm Halloween cao cấp, kích thước lớn, có hiệu ứng như tượng quỷ phát nhạc, cử động đầu, chớp đèn... với giá từ vài triệu đến 10 triệu đồng.
“Người bỏ tiền triệu mua mấy tượng này đều muốn dùng lâu dài, nên tôi phải chọn kỹ và kiểm tra từng lần vận hành trước khi giao,” người bán chia sẻ.
Một số hộ kinh doanh cho biết doanh số bán dịp Halloween chậm hơn vì kẹp giữa Trung thu và Giáng sinh.