Nhịp sống phương Nam

Google News

Không khí Halloween 'phủ sóng' phố phường TPHCM

Phạm Nguyễn

TPO - Càng gần Halloween, không khí lễ hội tràn ngập khắp TPHCM, từ phố bán đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông đến các trung tâm thương mại, quán cà phê… đều “khoác áo ma mị”, tạo không gian vui chơi và mua sắm sôi động cho người dân.

tp-ld-1-24.jpg
Khác với không khí ảm đạm những ngày trước đó, tối 27/10, người dân bắt đầu đi tìm mua các vật phẩm cho ngày Halloween.
tp-ld-1.jpg
Các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Thị Minh Khai , Nguyễn Đình Chiểu... bày bán kín đồ trang trí Halloween như đèn bí ngô, mạng nhện, đầu lâu, mặt nạ, dây phát sáng... Trong đó, bí ngô nhựa được ưa chuộng nhất, giá 25.000–100.000 đồng, dễ trang trí bàn làm việc hoặc góc check-in.
tp-ld-1-19.jpg
tp-ld-1-21.jpg
Năm nay xuất hiện nhiều sản phẩm Halloween cao cấp, kích thước lớn, có hiệu ứng như tượng quỷ phát nhạc, cử động đầu, chớp đèn... với giá từ vài triệu đến 10 triệu đồng.
tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-16.jpg
“Người bỏ tiền triệu mua mấy tượng này đều muốn dùng lâu dài, nên tôi phải chọn kỹ và kiểm tra từng lần vận hành trước khi giao,” người bán chia sẻ.
tp-ld-1-22.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Một số hộ kinh doanh cho biết doanh số bán dịp Halloween chậm hơn vì kẹp giữa Trung thu và Giáng sinh.
tp-ld-1-12.jpg
Người mẹ đang lựa cho con chiếc áo hình quả bí ngô có giá 90.000 đồng.
Một số cửa hàng bán riêng phụ kiện như dây đèn, giấy màu, keo dán... để khách tự trang trí, vừa tiết kiệm, vừa tạo không khí vui trong gia đình.



tp-ld-1-25.jpg
Các trung tâm thương mại và quán cà phê cũng “khoác áo mới” với không gian ma mị, kết hợp trò chơi và trải nghiệm kinh dị để thu hút người dân đến vui chơi, chụp ảnh và mua sắm.
Phạm Nguyễn
#Halloween TP.HCM #trang trí Halloween #trung tâm thương mại #không khí lễ hội #đồ trang trí Halloween #quà tặng Halloween #dịch vụ tổ chức sự kiện

