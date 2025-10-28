Không khí Halloween 'phủ sóng' phố phường TPHCM

TPO - Càng gần Halloween, không khí lễ hội tràn ngập khắp TPHCM, từ phố bán đồ trang trí Hải Thượng Lãn Ông đến các trung tâm thương mại, quán cà phê… đều “khoác áo ma mị”, tạo không gian vui chơi và mua sắm sôi động cho người dân.