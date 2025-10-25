'Chưa thấy triều cường nào lớn như năm nay', người dân Thanh Đa trắng đêm giữ bờ kè

TPO - Tối 24/10, triều cường vượt đỉnh khiến khu bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) ngập sâu. Một đoạn kè chống triều tại khu du lịch Bình Quới 2 bị sạt, lực lượng cơ sở cùng người dân phải xuyên đêm gia cố, chống ngập.