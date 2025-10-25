'Chưa thấy triều cường nào lớn như năm nay', người dân Thanh Đa trắng đêm giữ bờ kè

TPO - Tối 24/10, triều cường vượt đỉnh khiến khu bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) ngập sâu. Một đoạn kè chống triều tại khu du lịch Bình Quới 2 bị sạt, lực lượng cơ sở cùng người dân phải xuyên đêm gia cố, chống ngập.
Dù được lực lượng địa phương gia cố từ sáng, nhưng triều cường dâng cao khiến một mảng bờ kè dài hơn chục mét bị sạt, làm khu vực ngập nặng. Toàn bộ khu du lịch phải cắt điện, triển khai phương án ứng phó.
"Khi xảy ra sự cố, chúng tôi ngắt toàn bộ hệ thống điện và thông báo chính quyền địa phương", một nhân viên khu du lịch cho hay.
Chính quyền phường Bình Quới khẩn trương huy động lực lượng, dùng bao cát chèn chống đoạn kè bị sạt để ngăn nước tràn sâu vào.
“Chiều đến giờ tôi thấy cả công an phường, dân quân, người dân cùng làm, ai cũng ướt sũng. Có chú lớn tuổi vẫn gùi bao cát", người đàn ông tên Tài xúc động kể.
Cách khu du lịch không xa, người dân cũng vất vả trong con nước khá sâu, có nơi cao đến đầu người.
Triều cường rút, để lại lớp rác và bùn đất dày đặc. Nhiều căn nhà bị ẩm, đồ điện tử hư hỏng. Các quán cà phê, tiệm tạp hoá ven sông buộc phải tạm đóng cửa. Ở những đoạn vẫn còn ngập sâu, người dân dùng vật dụng chắn và đặt cảnh báo để đảm bảo an toàn.