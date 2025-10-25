Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

'Chưa thấy triều cường nào lớn như năm nay', người dân Thanh Đa trắng đêm giữ bờ kè

Phạm Nguyễn

TPO - Tối 24/10, triều cường vượt đỉnh khiến khu bán đảo Thanh Đa (phường Bình Quới, TP.HCM) ngập sâu. Một đoạn kè chống triều tại khu du lịch Bình Quới 2 bị sạt, lực lượng cơ sở cùng người dân phải xuyên đêm gia cố, chống ngập.

tp-ld-1-27.jpg
Đêm 24/10, triều cường đạt đỉnh kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu. Một đoạn kè bán đảo Thanh Đa (đoạn chạy qua khu du lịch Bình Quới 2) bị sạt lở nghiêm trọng.
tp-ld-1-33.jpg
tp-ld-1-31.jpg
Dù được lực lượng địa phương gia cố từ sáng, nhưng triều cường dâng cao khiến một mảng bờ kè dài hơn chục mét bị sạt, làm khu vực ngập nặng. Toàn bộ khu du lịch phải cắt điện, triển khai phương án ứng phó.
tp-ld-1-26.jpg
tp-ld-1-25.jpg
tp-ld-1-24.jpg
tp-ld-1-19.jpg
"Khi xảy ra sự cố, chúng tôi ngắt toàn bộ hệ thống điện và thông báo chính quyền địa phương", một nhân viên khu du lịch cho hay.
tp-ld-1-16.jpg
tp-ld-1-15.jpg
tp-ld-1-17.jpg
tp-ld-1-14.jpg
Chính quyền phường Bình Quới khẩn trương huy động lực lượng, dùng bao cát chèn chống đoạn kè bị sạt để ngăn nước tràn sâu vào.
tp-ld-1-34.jpg
tp-ld-1-30.jpg
tp-ld-1-28.jpg
tp-ld-1-39.jpg
“Chiều đến giờ tôi thấy cả công an phường, dân quân, người dân cùng làm, ai cũng ướt sũng. Có chú lớn tuổi vẫn gùi bao cát", người đàn ông tên Tài xúc động kể.
tp-ld-1-36.jpg
Vừa mệt, vừa lạnh nhưng các lực lượng Đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ Bình Quới vẫn nỗ lực để ngăn nước.
tp-ld-1-10.jpg
tp-ld-1-11.jpg
tp-ld-1-12.jpg
tp-ld-1-13.jpg
Cách khu du lịch không xa, người dân cũng vất vả trong con nước khá sâu, có nơi cao đến đầu người.
tp-ld-1-8.jpg
Khu vực chung cư và chợ Thanh Đa cũng ngập sâu, người dân vẫn bì bõm về nhà trong con nước lớn.
tp-ld-1-1.jpg
Gia đình ông Phạm Văn Thành (lô B, chung cư Thanh Đa) tranh thủ dọn dẹp khi con nước vừa rút. "Nhà tôi buôn bán đây được 7 năm rồi nhưng chưa từng thấy triều cường nào lớn như năm nay. Mọi vật dụng trong nhà đều được kê cao nhưng hai vợ chồng vẫn phải trực để tháo nước", ông Thành chia sẻ.
tp-ld-1-9.jpg
tp-ld-1-6.jpg
tp-ld-1-4.jpg
tp-ld-1-5.jpg
Triều cường rút, để lại lớp rác và bùn đất dày đặc. Nhiều căn nhà bị ẩm, đồ điện tử hư hỏng. Các quán cà phê, tiệm tạp hoá ven sông buộc phải tạm đóng cửa. Ở những đoạn vẫn còn ngập sâu, người dân dùng vật dụng chắn và đặt cảnh báo để đảm bảo an toàn.
Phạm Nguyễn
#Thanh Đa #bán đảo Thanh Đa #chống ngập #cứu kè #triều cường #TPHCM #phòng chống sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục