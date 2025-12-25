Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

CSGT dùng mô tô đặc chủng đưa bé gái đi cấp cứu giữa cao điểm kẹt xe

Nguyễn Dũng
TPO - Giữa giờ cao điểm đông nghẹt phương tiện, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã sử dụng mô tô đặc chủng mở đường, đưa một bé gái đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 25/12, Phòng CSGT TPHCM thông tin về trường hợp cứu hộ trên. Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 23/12, trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Dương Bá Trạc – hẻm 358 Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng), tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ khẩn từ một người đàn ông lớn tuổi đang bế theo bé gái có dấu hiệu sức khỏe không ổn định.

Clip CSGT dùng xe mô tô đặc chủng đưa bé gái đi cấp cứu.

Thời điểm này, lưu lượng phương tiện qua khu vực rất đông, di chuyển chậm. Trước tình huống nguy cấp, Thiếu tá Huỳnh Phúc Đạt đã nhanh chóng báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời chủ động sử dụng mô tô đặc chủng chở hai người băng qua dòng xe đông đúc để đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, bé gái đã được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 an toàn, đúng thời điểm, nhanh chóng được các y bác sĩ tiếp nhận cấp cứu.

CSGT đưa người đàn ông ôm bé gái đi cấp cứu.

Đại diện Phòng CSGT TPHCM cho biết, việc hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng luôn là một trong những nhiệm vụ được lực lượng CSGT ưu tiên trong quá trình công tác, đặc biệt trong bối cảnh giao thông giờ cao điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyễn Dũng
