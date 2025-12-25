Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Chính phủ quyết định sáp nhập hai trường đại học ngành tài chính

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trường Đại học Tài chính – Kế toán sẽ sáp nhập vào Trường Đại học Tài chính – Marketing và trở thành phân hiệu của trường tại Quảng Ngãi.

Quyết định sáp nhập vừa được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký ngày 24/12. Phó Thủ tướng yêu cầu trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) phối hợp với trường Đại học Tài chính - Kế toán (UFA) hoàn thiện hồ sơ thành lập phân hiệu. Cả hai cơ sở giáo dục này đều thuộc Bộ Tài chính.

image-5.jpg
Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Việc sáp nhập nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị và marketing. Sau sáp nhập, Trường Đại học Tài chính – Marketing giữ vai trò chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài chính – Kế toán triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Cùng với chủ trương sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giáo dục đại học, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở Trường Đại học Tài chính – Kế toán. Phân hiệu này được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Marketing tại thành phố Huế, trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Tài chính – Kế toán tại Huế. Nhà trường có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập phân hiệu theo quy định.

Việc sáp nhập hai trường và mở rộng mạng lưới đào tạo tại Quảng Ngãi, Huế được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học công lập, tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên khu vực miền Trung.

Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập năm 1976 trên cơ sở trường Cán bộ Vật giá Trung ương. Hiện, UFM có hơn 20.000 sinh viên, học viên với khoảng 700 cán bộ, giảng viên. Trụ sở chính của trường nằm ở phường Đức Nhuận, 5 cơ sở khác rải rác ở khu vực TP HCM.

Trường Đại học Tài chính - Kế toán được thành lập năm 2011, trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Kế toán. Trường gồm trụ sở chính ở Quảng Ngãi và phân hiệu ở Huế với khoảng 170 giảng viên và gần 1.500 người học.

Nguyễn Dũng
#giáo dục #tài chính #đại học #sáp nhập #Quảng Ngãi #Marketing #kế toán #Trường Đại học Tài chính – Kế toán #Trường Đại học Tài chính – Marketing #Quảng Ngãi #Marketing

Xem thêm

Cùng chuyên mục