Giáo dục

Google News

Hơn 63.000 bài thi IELTS bị điều chỉnh điểm vì sự cố kỹ thuật

Hà Linh​
TPO - Tổ chức IELTS thông tin, trong sự cố kỹ thuật trước đó đã có hơn 63.000 bài thi bị thay đổi điểm, trong đó gần 59.000 bài thi có ít nhất một kỹ năng tăng điểm.

Sự cố kỹ thuật xảy ra trong giai đoạn tháng 8/2023 đến tháng 9/2025, khiến nhiều thí sinh nhận kết quả không chính xác.

Theo IELTS lý giải, đây là sự cố kỹ thuật nội bộ và chỉ ảnh hưởng chưa đến 1% tổng số lượt thi trên toàn cầu.

Qua rà soát, có 63.216 bài thi bị điều chỉnh điểm, bao gồm cả những bài thi lại một kỹ năng. Tổng cộng có 62.794 thí sinh trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự cố.

img-4172.png
Trước đó, IELTS thông báo về sự cố ảnh hưởng điểm thi của ths

Sau khi chấm lại, khoảng 2/3 số bài không thay đổi tổng điểm cuối cùng, còn lại khoảng 1/3 tăng hoặc giảm điểm số khoảng 0.5.

Hồi tháng 11, nhiều thí sinh thi IELTS từ 2023 đến tháng 9/2025 được lưu ý kiểm tra hộp thư vì điểm thi có sự thay đổi do lỗi kỹ thuật.

Thí sinh bất ngờ nhận được thư với nội dung thông báo về sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến một số bài kiểm tra IELTS dẫn đến sự thay đổi về điểm thành phần (Nghe, Đọc) và điểm tổng thể tăng lên.

Khi đó, BC và IDP đưa ra hướng giải quyết sự cố bằng cách, thí sinh có thể thi lại hoàn toàn miễn phí hoặc nhận hoàn 100% lệ phí thi. IELTS lý giải, IELTS đã phát hiện sự cố kỹ thuật dẫn đến việc một tỉ lệ nhỏ thí sinh nhận kết quả chưa chính xác. Hơn 99% bài thi IELTS trên toàn cầu không bị ảnh hưởng.

Được biết, IELTS đã làm việc với các tổ chức đăng ký, các trung tâm khảo thí, cơ quan quản lý và cơ quan chức năng liên về sự việc.

Thời điểm đó một số trường đại học đã thông báo về việc sẽ rà soát lại điểm của thí sinh trúng tuyển bằng phương án dùng IELTS để xét tuyển.
Một số thí sinh cho biết điểm IELTS được điều chỉnh tăng lên nhưng không còn ý nghĩa vì đã sử dụng kết quả trước đó để xét tuyển đại học trong năm 2025.

Hà Linh​
#Điều chỉnh điểm IELTS #Tuyển sinh bằng IELTS

