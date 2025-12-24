Trường Đại học Hàng hải Việt Nam có thêm 6 phó giáo sư

TPO - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2025 ngành giao thông vận tải và kinh tế đối với 6 giảng viên nhà trường.

Thêm 6 giảng viên được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vừa chủ trì Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; các thành viên của Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2025 cùng cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị.

Theo quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025, có 71 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 829 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vinh dự có 6 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng và PGS.TS Nguyễn Thanh Dương - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Hàng hải trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các tân Phó Giáo sư.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Huy Hào - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Đại học Hàng hải Việt Nam đã công bố các quyết định về bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho 6 nhà giáo, kể từ ngày 22/12/2025.

Trong đó, bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành giao thông vận tải đối với: ông Mai Khắc thành – Giảng viên chính, Khoa Quản trị Tài chính; ông Lê Sơn Tùng – Giảng viên Khoa Kinh tế; ông Phạm Văn Tân – Giảng viên; ông Phạm Văn Khôi – Giảng viên chính Khoa Công trình.

Bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành kinh tế đối với bà Vũ Thị Như Quỳnh - Giảng viên chính và ông Đào Văn Thi – Giảng viên chính, Khoa Quản trị Tài chính.

Xây dựng trường đại học trọng điểm quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nhấn mạnh, nhà trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới gắn với triển khai Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, mang sứ mệnh tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước yêu cầu đổi mới toàn diện, PGS.TS Phạm Xuân Dương đề nghị đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư nhà trường tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; thể hiện rõ tư duy đổi mới, năng lực dẫn dắt chuyên môn, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội. Các tân Phó Giáo sư là những nhà khoa học đã vượt qua quy trình xét chọn nghiêm túc, khắt khe, xứng đáng với sự ghi nhận và kỳ vọng của nhà trường.

PGS.TS Phạm Xuân Dương - Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kêu gọi các nhà giáo tiếp tục đóng góp xây dựng đội ngũ học thuật vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chức danh Phó Giáo sư không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân được bổ nhiệm mà còn là niềm tự hào chung của nhà trường, là hình mẫu về giảng dạy, nghiên cứu khoa học để đội ngũ cán bộ, giảng viên noi theo, phấn đấu.

Tập thể lãnh đạo nhà trường tin tưởng, các Phó Giáo sư sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và góp phần vào chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước cũng như của thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, giảng viên của nhà trường không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, dám đổi mới, dám hành động và dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng đội ngũ học thuật vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, PGS.TS Phạm Xuân Dương nói.

PGS Mai Khắc Thành đại diện các tân Phó Giáo sư bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể lãnh đạo nhà trường. Đồng thời, thể hiện sự quyết tâm sẽ cố gắng hết mình trên cương vị mới, góp phần xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có uy tín, hội nhập với khu vực và thế giới.

Tân Phó Giáo sư Mai Khắc Thành phát biểu tại hội nghị.

Các tân Phó Giáo sư cam kết, không ngừng học hỏi, phấn đấu, cống hiến hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, tiếp tục dìu dắt, hỗ trợ thế hệ trẻ, đặc biệt góp phần đào tạo những thế hệ đủ đức, đủ tài, xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển toàn diện.