Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức được bổ nhiệm PGS Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Tân giáo sư, phó giáo sư vừa được Trường Đại học Y bổ nhiệm cùng với ban lãnh đạo nhà trường

Đợt bổ nhiệm năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội có 38 giảng viên, giảng viên thỉnh giảng được công nhận, trong đó có 5 giáo sư và 33 phó giáo sư, làm tăng số lượng giảng viên cơ hữu có chức danh của nhà trường lên 23 giáo sư và 141 phó giáo sư. Đây là kết quả thể hiện những thành tích đáng ghi nhận trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển nhân lực chất lượng cao của nhà trường.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây là lần bổ nhiệm có thể coi là “quyền lực” nhất của nhà trường. Vì trong số 38 giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm có 21 người là giảng viên thỉnh giảng, nhiều người đứng đầu các bệnh viện. Ví dụ, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển được bổ nhiệm giáo sư; Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (bệnh viện Bạch Mai) Mai Duy Tôn được bổ nhiệm giáo sư; TS Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương được bổ nhiệm phó giáo sư; TS Bạch Quốc Khánh, nguyên Viện trưởng Viện huyết học – Truyền máu Trung ương được bổ nhiệm phó giáo sư; TS Trần Song Giang, Phó viện trưởng Viện Tim mạch, (bệnh viện Bạch Mai) được bổ nhiệm phó giáo sư…. Đặc biệt, lần bổ nhiệm này, Trường Đại học Y Hà Nội có tân phó giáo sư Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thông tin tại lễ công bố quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, PGS.TS Trần Huy Thịnh, Trưởng phòng Quản lí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, số lượng ứng viên là giảng viên cơ hữu của trường xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 là 25 người. Qua các vòng xét duyệt, có 23 ứng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tiêu chuẩn. Trong số này có 17 ứng viên được nhà trường bổ nhiệm với 3/5 giáo sư và 14/33 phó giáo sư. Số lượng ứng viên còn lại được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là giảng viên thỉnh giảng, đang công tác ngoài trường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức trở thành tân phó giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội

PGS Trần Huy Thịnh cho hay, tính trong giai đoạn 2018-2025, năm nay có số lượng giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm lớn thứ 2 sau năm 2018 với 46 người. Ít nhất là năm 2020, chỉ có 6 người. Năm 2019 số lượng giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm 8 người.

Giáo sư được bổ nhiệm trẻ tuổi nhất năm nay sinh năm 1976 và phó giáo sư trẻ tuổi nhất sinh năm 1987. Ông Thịnh khẳng định các giáo sư, phó giáo sư được bổ nhiệm năm nay trải đều tại các bộ môn của nhà trường. Trong đó, bộ môn Nhi nhiều nhất với 5 giáo sư, phó giáo sư.

Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển (người đứng giữa) vừa chính thức trở thành tân giáo sư Trường Đại học Y Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, tân GS Trần Minh Điển, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định việc được bổ nhiệm giáo sư không chỉ là lời nhắc nhở về mặt học thuật mà còn là lời nhắc về trách nhiệm xã hội đối với mỗi người.

Lãnh đạo một bệnh viện vừa được bổ nhiệm phó giáo sư tại Trường Đại học Y Hà Nội

“Đối với cá nhân tôi, được bổ nhiệm giáo sư tại ngôi trường tôi đã gắn bó suốt những năm tháng sinh viên cho đến khi làm nghiên cứu sinh là một cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Tôi là người học trò trưởng thành từ mái trường này. Trường Đại học Y Hà Nội không chỉ trang bị cho tôi kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học mà còn là nền tảng về y đức, thái độ làm nghề, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc”, GS Trần Minh Điển nói. Ông khẳng định kiến thức khoa học chỉ có ý nghĩa khi quay lại phục vụ người bệnh. Với vai trò là người đứng đầu bệnh viện Nhi Trung ương, GS Trần Minh Điển cam kết phối hợp lâu dài với Trường Đại học Y Hà Nội trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.