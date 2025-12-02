Đại học Huế có thêm 40 giáo sư, phó giáo sư

TPO - Đây là đợt công bố mà Đại học Huế có số lượng nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cao nhất trong những năm gần đây.

Chiều 1/12, Đại học (ĐH) Huế tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2025 cho 40 nhà giáo, nhà khoa học thuộc các trường thành viên và đơn vị, khoa trực thuộc.

Đây là lần công bố có số lượng tân GS, PGS cao nhất của ĐH Huế trong những năm gần đây (năm 2024 là 22 GS, PGS; năm 2023 là 18 GS, PGS…).

Hai tân GS Hoàng Anh Tiến và Lê Minh Tâm (đều thuộc Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế).

Theo đó, Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế dẫn đầu số lượng GS, PGS với 12 người; trong đó có 3 giảng viên thỉnh giảng đến từ Bệnh viện Trung ương Huế. Trường ĐH Nông Lâm có 10 tân PGS; Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Khoa học mỗi đơn vị có 5 tân PGS. Các đơn vị còn lại gồm Trường ĐH Ngoại ngữ (3), ĐH Luật (2), ĐH Kinh tế (1), Khoa Kỹ thuật & Công nghệ (1) và cơ quan ĐH Huế (1).

Nhiều gương mặt nổi bật được vinh danh trong đợt này, như GS.TS Lê Minh Tâm (bộ môn Phụ Sản) và GS.TS Hoàng Anh Tiến (bộ môn Nội, đều thuộc Trường ĐH Y Dược - ĐH Huế); PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc ĐH Huế; PGS.TS Tôn Nữ Hải Âu của Trường ĐH Kinh tế… Khối Nông Lâm có các tân PGS Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Văn Chung.

Tân PGS. Đỗ Thị Xuân Dung - Phó Giám đốc ĐH Huế.

Đáng chú ý trong đợt này còn có 3 tân PGS đến từ Bệnh viện Trung ương Huế hiện thỉnh giảng tại Trường ĐH Y Dược – ĐH Huế, gồm PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân (Phó Giám đốc Bệnh viện), PGS.TS Hồ Anh Bình, PGS.TS Đoàn Chí Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc phụ trách ĐH Huế, đánh giá việc 40 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2025 là minh chứng cho nỗ lực đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời khẳng định vị thế học thuật của ĐH Huế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lãnh đạo ĐH Huế kỳ vọng các tân GS, PGS được công nhận lần này sẽ tiếp tục giữ vai trò hạt nhân học thuật, dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh, đẩy mạnh công bố quốc tế chất lượng cao, tiên phong trong chuyển giao tri thức, phục vụ cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ giảng viên trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.