Nhiều nhà khoa học nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa tổ chức phiên họp lần thứ IV, nhằm thảo luận và bỏ phiếu đối với kết quả xét của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Theo đó, nhiều nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng qua các năm đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025:
1. PGS. BS. Hoàng Anh Tiến - Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế đạt chuẩn Giáo sư ngành Y học (Quả Cầu Vàng năm 2012);
2. TS. Phạm Thị Năm - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Hóa học (Quả Cầu Vàng năm 2017);
3. TS. BS. Phạm Lê Duy, Trường Đại học Y Dược TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Y học (Quả Cầu Vàng năm 2020);
4. TS. Phạm Văn Trình - Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Vật lý (Quả Cầu Vàng năm 2021);
5. TS. Trương Lâm Sơn Hải - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Hóa học (Quả Cầu Vàng năm 2022);
6. TS. Hà Thị Thanh Hương - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Sinh học (Quả Cầu Vàng năm 2023);
7. TS. Trần Thị Như Hoa - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Vật lý (Quả Cầu Vàng năm 2022);
8. TS. Lê Kim Hùng - Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Công nghệ Thông tin (Quả Cầu Vàng năm 2024);
9. TS. Nguyễn Viết Hương - Đại học Phenikaa đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Vật lý (Quả Cầu Vàng năm 2024).