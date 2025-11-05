Nhiều nhà khoa học nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025

TPO - Nhiều nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng qua các năm đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 vừa tổ chức phiên họp lần thứ IV, nhằm thảo luận và bỏ phiếu đối với kết quả xét của các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

TS. Hà Thị Thanh Hương - Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG TPHCM đạt chuẩn Phó Giáo sư ngành Sinh học (Quả Cầu Vàng năm 2023).

Theo đó, nhiều nhà khoa học trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng qua các năm đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025: