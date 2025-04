Tiến sĩ Việt là thành viên Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu

Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu (GYA) được thành lập để thúc đẩy các hoạt động kết nối các nhà khoa học trẻ nhằm nâng cao tác động của khoa học tới các khía cạnh đời sống, phổ cập giáo dục, đào tạo khoa học, và thúc đẩy phát triển bền vững.

Ngay từ khi thành lập, GYA đã định hình nhiệm kỳ của một thành viên chỉ kéo dài tối đa 5 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để các nhà khoa học trẻ vừa rèn luyện, vừa cống hiến với một vài mục tiêu cam kết.

"Tôi thấy khoảng thời gian này giống như kéo dài thêm 5 năm nghiên cứu sinh, có thêm cơ hội để kéo việc nghiên cứu và tác động xã hội lại gần nhau hơn", TS. Đức nói.

Trước đó, các nhà khoa học của Việt Nam được trở thành thành viên của Viện đều là các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, như PGS. TS Ngô Văn Thanh; PGS.TS Trần Quang Huy; GS. TS Trần Xuân Bách... Năm nay, TS. Hoàng Anh Đức được lựa chọn với những công bố khoa học về phát triển giáo dục.

"Trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng, không thể có một ngành khoa học nào đứng lẻ loi một mình. Ngày một rõ ràng, chúng ta càng thấy tầm quan trọng của các nghiên cứu liên ngành và sự công nhận đối với khoa học xã hội trong giải quyết các thách thức toàn cầu", TS. Đức nói.

Với nhiệm kỳ 5 năm tại Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, TS. Đức sẽ tập trung vào sáng kiến chương trình cố vấn đa tầng có lợi cho nhiều đối tượng học viên trẻ (từ học sinh trung học, sinh viên đại học, sinh viên sau đại học và các nghiên cứu viên trẻ) và nhóm làm việc khoa học mở nhằm thúc đẩy các chính sách và thực hành về khoa học mở.

Anh cũng sẽ thúc đẩy các nghiên cứu đối sánh về chính sách và thực hành giáo dục giữa các quốc gia, đặc biệt là việc phát triển đội ngũ giáo viên và thiết kế chương trình giảng dạy.

Đặc biệt, tiến sĩ trẻ cũng sẽ tham gia thúc đẩy hoạt động nghiên cứu liên ngành cho thế hệ sinh viên, nghiên cứu trẻ. Điều đó cần được bắt đầu với phương pháp học tập dựa trên dự án, thúc đẩy sinh viên viên vượt ra khỏi ranh giới ngành học để tìm giải pháp toàn diện.

"Để có các dự án học tập hiệu quả, các trường đại học cần tạo không gian vật lý, không gian ảo, và không gian chính sách cho sự giao thoa giữa các ngành. Các không gian làm việc chung, phòng thí nghiệm mở, các sự kiện hackathon liên ngành sẽ tạo môi trường cho sinh viên từ nhiều chuyên ngành gặp gỡ, trao đổi và hợp tác", TS. Đức nói.

Theo TS. Đức, với tinh thần của Nghị quyết 57, việc thúc đẩy nghiên cứu liên ngành không chỉ là nhu cầu học thuật mà còn là yêu cầu thiết yếu để giải quyết các vấn đề phức tạp của xã hội hiện đại.

"Tôi tin rằng, thông qua những cách tiếp cận này, chúng ta có thể nuôi dưỡng thế hệ nhà khoa học Việt Nam có khả năng hợp tác, sáng tạo và giải quyết vấn đề đa chiều, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và nhân loại", TS. Đức chia sẻ.

Thông tin về TS. Hoàng Anh Đức:

- Thành viên Ban điều hành Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu;

- Thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học: On the Horizon: The International Journal of Learning Futures, PLOS One, The Learning Organization, Journal of Comparative and International Higher Education;

- Thành viên nhóm nghiên cứu của UNESCO về Giáo dục Công nghệ và Kỹ thuật cho trẻ em và thanh thiếu niên;

- Tác giả, đồng tác giả của 25 ấn phẩm khoa học về lãnh đạo giáo dục, phát triển chương trình giảng dạy và phát triển chuyên môn giáo viên;

- Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo năm 2022.