Chàng học viên cảnh sát sở hữu thành tích đáng nể

TPO - Lớn lên cùng những câu chuyện về lý tưởng và sự hy sinh, Đỗ Trần Minh Anh đã sớm chọn con đường trở thành chiến sĩ công an. Với thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện, Minh Anh vừa nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 - hình mẫu của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến tuổi trẻ.

Khơi dậy lý tưởng

Đỗ Trần Minh Anh (SN 2003), học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Từ khi còn nhỏ, Minh Anh luôn được nghe mẹ kể về ông ngoại, người đi lính tiền khởi nghĩa năm 13 tuổi, phục vụ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

"Ông không ngần ngại xung phong tham gia cuộc kháng chiến, dù biết rằng con đường phía trước đầy khó khăn và hiểm nguy. Mẹ em nói rằng ông đi lính trong khi tuổi còn rất trẻ còn nhiều mơ ước, nhưng ông hiểu rõ nhiệm vụ của mình là bảo vệ đất nước, bảo vệ những giá trị tự do, độc lập cho dân tộc", Minh Anh nhớ lại.

Vì thế, những câu chuyện về người lính, người chiến sĩ công an tận tụy, dũng cảm và hy sinh để bảo vệ an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho nhân dân đã khơi dậy lý tưởng trong Minh Anh. "Từ đó, em đã luôn ước mơ và kiên định trên hành trình trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân", chàng trai nói.

Ngay từ khi còn là học sinh trung học, Minh Anh thi đỗ đạt tốp đầu vào trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên và tham gia thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán lớp 11, 12 đều đạt giải Nhì... Nhờ những thành tích đó, nam sinh được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, Minh Anh đã quyết tâm ôn thi trong 3 tháng và đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Một số thành tích nổi bật của Minh Anh: - Giải Nhì cuộc thi Olympic Tin học khối Không chuyên năm 2022; - Giải Ba cuộc thi Olympic Tin học khối Chuyên năm 2023; - Giải Nhất kỳ thi lập trình viên quốc tế ICPC khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023; - Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư năm 2023; - Giải Nhì giải thưởng Khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học toàn quốc 2024; - Giải Nhất sinh viên NCKH cấp Học viện 2024; - Giao lưu NCKH sinh viên cảnh sát châu Á tại Thái Lan năm 2024; - Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024.

Rèn bản lĩnh, quyết đoán

Được học tập, rèn luyện trong môi trường đặc thù, Minh Anh cảm nhận được tính nghiêm ngặt và kỷ luật cao, điều đó đã giúp nam sinh rèn luyện bản lĩnh một cách sâu sắc.

"Sự kỷ luật không chỉ trong công việc, học tập mà còn trong mọi hành động hàng ngày, từ giờ giấc, cách thức làm việc đến thái độ đối với đồng chí, đồng đội và thầy cô, tất cả đều góp phần hình thành nên cho em một con người kiên cường, có trách nhiệm và tính tự giác cao", Minh Anh nói.

Qua các buổi huấn luyện, tập huấn thực tế, và các hoạt động chuyên môn, nam sinh đã học được cách làm việc dưới áp lực cao, phát huy sự quyết đoán và khả năng giải quyết tình huống nhanh chóng.

Những yêu cầu khắt khe về giờ giấc, tác phong, trang phục, cùng với việc luôn tuân thủ quy tắc, không chỉ giúp em phát triển tính kỷ luật mà còn hình thành nên tác phong làm việc chặt chẽ, chính xác, và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Đặc biệt, tính tự giác đã rèn cho Minh Anh tinh thần tự học một cách rất hiệu quả. "Tự giác giúp em sắp xếp thời gian học tập hợp lý, chủ động tìm kiếm tài liệu, giải quyết vấn đề một cách độc lập, và duy trì sự kiên trì, bền bỉ trong suốt quá trình học. Bên cạnh đó, tính tự giác còn giúp em chủ động đánh giá kết quả học tập của mình, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, từ đó phát triển tinh thần tự học mạnh mẽ", Minh Anh nói.

Mỗi tối, nam sinh dành ít nhất 3 tiếng để nghiên cứu và học tập, có hôm thức đến 3h sáng. Thay vì hoang mang, nam sinh cố gắng chia nhỏ công việc ra thành từng phần để xử lý.

Minh Anh cho biết thêm: "Những lúc cảm thấy căng thẳng, em lại tự nhắc mình kiên trì và giữ vững tinh thần, vì em biết rằng sự bình tĩnh và khả năng giải quyết vấn đề sẽ giúp mình vượt qua mọi khó khăn".

Ngoài các thành tích về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, Minh Anh còn là sĩ quan liên lạc phục vụ chương trình Hội nghị quốc tế thường niên (GAAM 8) của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát châu Á (APTA); tham gia viết bài luận với chủ đề “Trau dồi đạo đức, liêm chính cho thế hệ trẻ của lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực Đông Nam Á” do UNODC tổ chức năm 2024; tham gia lớp tập huấn về thu thập, bảo quản, sử dụng chứng cứ là dữ liệu điện tử trong điều tra tội phạm mua bán người tại Việt Nam...