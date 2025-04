Bạn trẻ TPHCM cùng sinh viên Lào, Campuchia hân hoan đón Tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay

TPO - Dù xa quê hương, các bạn sinh viên Lào, Campuchia vẫn đón cái Tết cổ truyền ấm áp trong tình hữu nghị gắn kết, quan tâm chăm lo, yêu thương của chính quyền TPHCM và các bạn trẻ TPHCM.

Ngày 12/4, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào TPHCM, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TPHCM phối hợp chính quyền và các đoàn thể phường 11, quận Phú Nhuận tổ chức Lễ hội Tết cổ truyền Lào – Campuchia năm 2025. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay của nhân dân Lào, Capuchia, hoạt động là món quà ấm áp dành tặng các bạn sinh viên hai nước anh em đang học tập, sinh hoạt tại TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào cho biết, lễ hội nhằm giúp các bạn sinh viên Lào, Campuchia có dịp hưởng trọn vẹn mùa tết ấm áp của quê nhà ngay trên quê hương thứ hai của các bạn – TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, những năm qua, chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM” đã giúp các sinh viên học tập xa quê hương có được tình cảm ấm áp, yêu thương của một gia đình, tạo động lực để các em phấn đấu học tập đạt kết quả, khơi dậy những tình cảm yêu quý giữa thế hệ trẻ Lào, Campuchia và nhân dân TPHCM.

“Thông qua chương trình với những hoạt động ý nghĩa, mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng thêm thắm thiết, khắng khít”, ông Lâm nói.

Bạn Dalavanh Phommakone - sinh viên Lào đang học tập tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay là dịp lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Lào và Campuchia, là thời điểm mọi người cùng nhau gột rửa điều không may, cầu mong một năm mới bình an, no đủ.

“Hôm nay, dù xa quê hương, nhưng nhờ có sự tổ chức chu đáo và không khí ấm áp từ chương trình, chúng em cảm thấy như đang được đón Tết ngay trên chính quê hương mình” - Dalavanh Phommakone bày tỏ và xin hứa cùng các bạn sinh viên hai nước Lào, Campuchia tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, đóng góp vào sự phát triển của đất nước mình, đồng thời trở thành những cầu nối vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam – Lào – Campuchia ngày càng phát triển, bền vững.