Tuổi trẻ Nghệ An vượt nhiều chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên 2025

TPO - Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai 463 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 9 tỷ đồng với sự tham gia của hàng trăm nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Chiều 10/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2025. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ các Huyện đoàn trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề: “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào, vững tin theo Đảng”, Tháng Thanh niên năm 2025 được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa; tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, có tính hành động cao với trọng tâm hướng về cơ sở, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần giải quyết những nhu cầu thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cụ thể, trong Tháng Thanh niên, công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, hình thức đa dạng, phong phú. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, nhận được sự quan tâm hưởng ứng của hàng trăm nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tại Hội trại khu vực phía Bắc với chủ đề “Tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc” năm 2025, đội tuyển Tuổi trẻ Nghệ An đã xuất sắc khi là 1 trong 8 đơn vị đạt giải A.

Toàn tỉnh Nghệ An đã thành lập 590 đội hình, tổ chức 622 hoạt động phổ cập kỹ năng số cho hơn 20 nghìn người dân. Triển khai 463 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 9 tỷ đồng. Thắp sáng 40km đường giao thông; Xây dựng, sửa chữa 148km đường; Xây dựng mới 11km đường nông thôn; Xây dựng 32 nhà tạm, nhà dột nát; Duy trì 778 tuyến đường, triển khai mới 200 tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn" với hơn 110 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, toàn tỉnh đã tổ chức 56 lớp tập huấn; triển khai 307 đội hình thanh niên tình nguyện; trồng mới 214.250 cây xanh.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 137 hoạt động hỗ trợ địa bàn khó khăn, 139 hoạt động hỗ trợ thôn, bản khó khăn xây dựng NTM và 224 hoạt động hỗ trợ địa bàn dân tộc thiểu số. Tổ chức 227 hoạt động hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp; 39 hoạt động hiến máu tình nguyện, thu 3.100 đơn vị máu. Tổ chức 154 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng; Triển khai 1.150 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tặng 421 suất học bổng với giá trị 270 triệu đồng.

Trong Tháng Thanh niên, có 1.246 Đoàn viên ưu tú được giới thiệu học các lớp cảm tình Đảng, 1.013 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng và kết nạp được 281 đoàn viên thanh niên. Trao quyết định thành lập 2 Chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trao tặng 1.250 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Với 11 chỉ tiêu đề ra trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt cả 11 chỉ tiêu. Trong đó nhiều chỉ tiêu vượt từ 300-500%.

Nhiều mô hình sáng tạo, đổi mới

Trong Tháng Thanh niên 2025, tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai phong trào Bình dân học vụ số với cách thức sáng tạo, hiệu quả; Phát động “60 ngày thi đua cao điểm chào mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)”. Cụ thể, toàn tỉnh đã thành lập 590 đội hình với gần 5.000 thanh niên tình nguyện tham gia. Các đội hình đã tổ chức 622 hoạt động, trực tiếp đến từng hộ gia đình, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa phổ cập kỹ năng số cho hơn 20 nghìn người dân.

Trong cuộc phát động “Mỗi thanh niên một ngày công” chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thành lập 350 đội hình với hơn 13.000 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ hơn 10.000 ngày công. Đoàn thanh niên cũng đã vận động xây mới, sửa chữa 32 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với giá trị hơn 10 tỷ đồng.

Nhân dịp Hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An đã trao tặng Bằng khen cho 40 tập thể, 125 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2025”.

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An biểu dương và chúc mừng những thành tích của tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong Tháng Thanh niên 2025. Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An đề nghị tiếp tục bám sát chủ đề công tác năm: “Tuổi trẻ Nghệ An tự hào, vững tin theo Đảng”; bám sát bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, CLB lý luận trẻ, CLB phóng viên trẻ trong định hướng thông tin dư luận cho đoàn viên thanh niên; Chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các đội hình chuyên sâu trọng tâm là bình dân học vụ số, sửa nhà tạm dột nát; Quan tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em.