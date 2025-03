Tuổi trẻ Nghệ An tình nguyện xây dựng đô thị văn minh

“Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân”

Tối 15/3, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (Nghệ An) đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề “Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an nhân dân”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 77 năm Bác Hồ có 6 điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2025).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy trong Công an nhân dân đã đi vào thực chất, có chiều sâu hơn, chuyển mạnh từ “học tập” sang “làm theo” bằng những việc làm rất thiết thực; cụ thể hằng ngày trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ.

Qua đó, các cán bộ chiến sĩ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần tận tụy với công việc, ý thức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc; không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công tác bảo đảm ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo Bác.