Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư chung sức củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

TPO - Các đại biểu thanh niên về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có vai trò hết sức quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chiều 24/12, đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bước phát triển mới của thanh niên trong toàn khối

Phát biểu khai mạc phiên thứ nhất, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn trong khối MTTQ và các đoàn thể Trung ương.

Đây là dịp để tuổi trẻ toàn khối thể hiện tinh thần đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - trách nhiệm, khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương và các cơ sở Đoàn trực thuộc giai đoạn 2022 - 2025; rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, phương thức hoạt động, công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên trong khối MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đại hội xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025 - 2030, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Giới thiệu và chỉ định Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương khóa I nhiệm kỳ 2025 - 2030 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, đủ sức lãnh đạo phong trào thanh niên toàn khối trong giai đoạn phát triển mới.

﻿ ﻿ Toàn cảnh phiên thứ nhất Đại hội.

Theo anh Linh, đại hội lần này đặt nền móng cho việc định hình tầm nhìn, mục tiêu, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, đòi hỏi sự đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng đội ngũ và phát huy cao độ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ.

Thanh niên nói chung, đặc biệt là thanh niên đang công tác trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể Trung ương, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Với ý thức trách nhiệm đó, mỗi đại biểu dự Đại hội cần tập trung cao độ trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, thảo luận sâu sắc, quyết định đúng đắn các nội dung của Đại hội, để Đại hội thực sự đạt được những kết quả thiết thực, có chiều sâu, có giá trị lâu dài, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong toàn khối", anh Nguyễn Nhất Linh nói.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

"Chuyên biệt hóa" nội dung tuyên truyền của từng đơn vị

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã tham gia 2 tổ thảo luận về giải pháp đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục và công tác xây dựng Đoàn; giải pháp triển khai “5 tiên phong và 3 chương trình” của Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chia sẻ tại tổ thảo luận số 1, anh Lê Mạnh Quốc - Ủy viên BCH cơ quan T.Ư Hội Luật gia Việt Nam cho rằng, để triển khai hiệu quả các phong trào thanh niên, mỗi đơn vị cần xác định rõ thế mạnh và đặc thù của mình, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai phù hợp.

Việc chuyên biệt hoá nội dung tuyên truyền giúp các đơn vị phát huy tối đa năng lực của mình và đạt được kết quả cao trong từng lĩnh vực, như công tác tình nguyện, xây dựng thể chế, hội nhập quốc tế hay phát triển cộng đồng... để không chỉ tạo sự gắn kết trong phong trào mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Bên cạnh đó, việc xác định rõ "mũi nhọn" cho từng phong trào là một yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của các hoạt động.

Các đại biểu tham luận tại chương trình.

Cụ thể, đối với phong trào tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Hội Chữ thập đỏ sẽ đóng vai trò nòng cốt, phát huy thế mạnh về mạng lưới tình nguyện viên và kinh nghiệm trong công tác nhân đạo. Đây là đơn vị có khả năng triển khai các chương trình cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả, từ đó lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng thanh niên.

Các hoạt động tiên phong xây dựng thể chế, chính sách sẽ được dẫn dắt bởi Hội Luật gia, với chuyên môn về pháp luật. Hội Luật gia sẽ đóng vai trò tư vấn, góp phần xây dựng các văn bản pháp lý quan trọng, nhằm hoàn thiện môi trường pháp lý và tạo nền tảng cho sự phát triển của phong trào.

Triển khai '5 tiên phong' và '3 chương trình'

Chia sẻ tại tổ thảo luận số 2, anh Trương Khải Minh - Bí thư Đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của phong trào "5 Tiên phong" và "3 Chương trình" trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tuy nhiên, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương có sự đa dạng về đối tượng đoàn viên, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như nhà báo, doanh nhân, sinh viên, cán bộ giảng viên... Điều này tạo ra sự khác biệt về nhu cầu, quan điểm và phương thức tham gia, khiến việc triển khai các chương trình một cách đồng bộ và hiệu quả trở nên khó khăn.

Để vượt qua thách thức này, anh Trương Khải Minh cho rằng, cần cụ thể hóa tinh thần Mặt trận đoàn kết thống nhất ngay trong các chương trình hành động của nhiệm kỳ tới. Điều này giúp xây dựng một nền tảng vững chắc cho phong trào, đồng thời phát huy được sự đoàn kết giữa các đoàn viên dù ở các lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, anh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải khơi dậy không gian sáng tạo kết nối giữa các đoàn viên. Đoàn cần tạo ra nhiều không gian để các đoàn viên giao lưu, học hỏi và phát huy thế mạnh của mỗi đối tượng tham gia.

Đặc biệt, cần thúc đẩy liên kết giữa các khối đặc thù, như việc tạo cơ hội cho sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam giao lưu với các luật gia trẻ và các tổ chức khác, sẽ là một bước đi quan trọng để kết nối lý thuyết với thực tiễn, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ...