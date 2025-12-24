Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại biểu dự Đại hội Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương báo công dâng Bác

TPO - Sáng 24/12, tại Hà Nội, 238 đại biểu về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ báo công có anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng 238 đại biểu tham dự đại hội.

tp-trang.jpg
tp-w.jpg
Bạn Nguyễn Thị Phương Hoa - sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam báo công với Bác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt cho 238 đại biểu, bạn Nguyễn Thị Phương Hoa - sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đã kính báo cáo với Bác về những thành tích của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, từng bước khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của tổ chức Đoàn trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần kế thừa, phát huy và phát triển sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc trong giai đoạn mới.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được nâng cao; nhiều đoàn viên ưu tú được giới thiệu, kết nạp vào Đảng.

tp-i.jpg
tp-o.jpg
tp-l.jpg
tp-m.jpg
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác.

"Chúng cháu, dù đến từ những khu vực vùng miền khác nhau, học tập, rèn luyện trong nhiều môi trường khác nhau, nhưng đều chung niềm tin và nhận thức rằng, những gì mình làm được cho quê hương, đất nước, những thành tích mình đạt được trong thời gian qua vẫn còn rất nhỏ bé. Với vinh dự, trách nhiệm kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, mỗi đại biểu chúng cháu cần tích cực phấn đấu nhiều hơn nữa, học tập, sáng tạo, phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", bạn Phương Hoa nói.

Vâng lời Bác dạy, đoàn viên, thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nguyện tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; ra sức rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, vun đắp lý tưởng sống cao đẹp; rèn luyện sức khỏe, kiến thức khoa học, công nghệ; quyết tâm hành động.

Đem sức trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác kính yêu hằng mong muốn.

tp-a.jpg
tp-b.jpg
Lễ báo công dâng Bác là hoạt động mở đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi hoạt động của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
