Xúc động những câu chuyện thời hoa lửa

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030, tối 22/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Câu chuyện thời hoa lửa”.

Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, cựu TNXP, các nhân chứng lịch sử và đông đảo đoàn viên thanh niên.

Đại biểu tham dự chương trình.

Ký ức thời hoa lửa

Tại chương trình đã trình chiếu các phóng sự “Ký ức thời hoa lửa”, “Chuyện đời thương binh nặng”…, khắc họa chân thực những hy sinh, mất mát và nghị lực phi thường của các thế hệ cha anh trong chiến tranh. Đặc biệt, phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử đã khơi lại ký ức về một thời bom đạn khốc liệt nhưng đầy lý tưởng và niềm tin, nơi tuổi trẻ sẵn sàng hiến dâng cả thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều nhân chứng lịch sử tiêu biểu đã tham gia giao lưu, chia sẻ những ký ức về một thời chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng đầy khí phách cách mạng. Tiêu biểu có Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình - nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; cựu thanh niên xung phong Nguyễn Đình Cứ - nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 Công binh, Đại đội 552, Tổng đội 55, TNXP Hà Tĩnh; cựu chiến binh Bùi Văn Đối - chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc.

Cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh tham gia chia sẻ những câu chuyện tại chương trình.

Tham gia giao lưu với vai trò diễn giả, cựu chiến binh Bùi Văn Đối - chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc chia sẻ, khi địch đánh phá, ông được giao nhiệm vụ hành quân vào miền Nam nhận nhiệm vụ là bảo đảm thông tin liên lạc từ nội đô ra căn cứ và ngược lại. Hành trình bộ từ Quảng Bình đến Tây Ninh lúc đó kéo dài hơn 5 tháng, mỗi người lính mang theo khoảng 35kg tư trang, quân trang và lương thực trên vai và lưng. Ngày 15/6/1968, trong lúc thực hiện nhiệm vụ đưa tài liệu vào nội đô, ông không may bị địch phát hiện, bắt giữ. Để bảo vệ bí mật của đơn vị, ông đã kịp thời tiêu hủy tài liệu tối mật. Dù bị giam giữ, tra tấn trong nhà tù Phú Quốc, kẻ địch vẫn không khai thác được bất kỳ thông tin nào từ ông.

Cựu chiến binh Bùi Văn Đối - chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, tù đày tại nhà tù Phú Quốc.

“Trong tù, tổ chức của ta bị địch đàn áp rất khốc liệt. Bản thân tôi và nhiều đồng đội phải chịu đủ mọi hình thức tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chúng không thể moi móc được bất kỳ thông tin nào. Dù bị giam cầm trong điều kiện hết sức khắc nghiệt, chúng tôi vẫn luôn động viên nhau giữ vững ý chí, quyết không để lộ bí mật, giữ trọn niềm tin với Đảng và cách mạng”, cựu chiến binh Bùi Văn Đối chia sẻ.

Cựu chiến binh Lê Văn Huấn - người vinh dự 3 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt cơ giới” vì thành tích bắn cháy xe tăng địch trên chiến trường Quảng Trị cũng tham gia giao lưu, chia sẻ tại chương trình. Cựu binh Lê Văn Huấn cho biết, sau thời gian huấn luyện ngoài miền Bắc, ông được bổ sung về Đại đội 3, Tiểu đoàn 15, đóng quân tại Vĩnh Linh với quyết tâm “ăn cơm Bắc, đánh giặc Nam”.

Trận đánh đầu tiên vào tháng 3/1970, đơn vị của ông đã tiêu diệt được một xe tăng địch. Theo ông Huấn, để bắn cháy xe tăng, người lính không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn phải mưu trí, linh hoạt, dám tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cảm xúc người lính vừa vui mừng, vừa nghẹn ngào.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Câu chuyện thời hoa lửa”.

“Vui vì giữ vững được trận địa, bảo toàn lực lượng, giành giật từng tấc đất cho Tổ quốc nhưng cũng không khỏi trăn trở, đau xót trước những hy sinh, mất mát khi nhiều đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường”, cựu chiến binh Lê Văn Huấn nghẹn ngào.

Chia sẻ tại chương trình, cựu chiến binh Lê Văn Huấn không giấu được xúc động, nước mắt rưng rưng khi nhắc đến hai chữ 'hòa bình'. Người lính nhấn mạnh, thế hệ hôm nay cần biết ơn và trân trọng hai chữ ‘hòa bình’, gìn giữ những giá trị mà cha ông đã dày công vun đắp và bảo vệ bằng xương máu. Đặc biệt cần tiếp nối truyền thống đó để sống có lý tưởng, rèn luyện bản lĩnh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp nối tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Người trẻ viết tiếp câu chuyện tri ân

Tại chương trình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú phường Trần Phú, Hà Tĩnh) được mời ngồi trên hàng ghế đại biểu, đón nhận sự tri ân sâu sắc từ thế hệ trẻ. Mẹ Huyến là con gái của cụ Trần Hậu Trưởng – cán bộ tiền khởi nghĩa hy sinh trong phong trào chống thực dân Pháp năm 1938 và là mẹ của hai liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (1978) và Nguyễn Văn Cát (1980), những người con đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao ảnh phục dựng người con trai của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (phường Trần Phú) hy sinh trong kháng chiến.

Để tưởng nhớ và tiếp nối truyền thống tri ân, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với nhóm Skyline phục dựng di ảnh của hai liệt sĩ. Nhận tấm ảnh, mẹ Huyến nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy xúc động khi nhìn thấy hình ảnh của hai người con đã ngã xuống vì Tổ quốc như một lần nữa "trở về".

Tại chương trình, anh Phùng Quang Trung - Trưởng nhóm Skyline cũng tham gia chia sẻ về hành trình đặc biệt của mình trong việc phục dựng và trao tặng di ảnh các anh hùng liệt sĩ. Anh Trung và các cộng sự ở nhóm Skyline đã khởi xướng dự án từ mong muốn giúp các gia đình liệt sĩ có thể “hồi sinh” ký ức về những người con đã hy sinh, đem những bức ảnh cũ kỹ, phai mờ trở lại với hình ảnh sống động, chân dung rõ nét như một cách nối dài ký ức lịch sử. Trong suốt hành trình, anh Trung chứng kiến nhiều khoảnh khắc xúc động, trong đó không ít lần các mẹ Việt Nam Anh hùng bật khóc khi nhận được những tấm ảnh phục dựng của người thân.

Anh Phùng Quang Trung - Trưởng nhóm Skyline (thứ 2 bìa phải) đã thực hiện nhiều hoạt động phục dựng ảnh liệt sĩ tại Hà Tĩnh.

“Trên hành trình thực hiện dự án Tô màu ký ức, có rất nhiều câu chuyện in sâu trong tôi, nhưng khoảnh khắc khó quên nhất chính là khi trao di ảnh liệt sĩ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Hải Dương, lúc ấy mẹ đã 101 tuổi. Mẹ gần như đã mất hết ký ức, không còn nhận ra ai, nhưng khi mở tấm ảnh về hai người con liệt sĩ, mẹ bật khóc và gọi tên từng người. Nhìn mẹ nhớ lại ký ức về các con, tôi thực sự nghẹn ngào”, anh Phùng Quang Trung chia sẻ.