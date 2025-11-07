Phát hiện, chia sẻ câu chuyện thời hoa lửa từ cơ sở

TPO - Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, các địa phương cần tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số lượng anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên từng địa bàn. Ý nghĩa của đề án cần được lan toả mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy từ cơ sở - nơi mỗi đoàn viên, thanh niên có thể dùng chính chiếc điện thoại của mình để ghi lại, viết lại những câu chuyện xúc động, có tính lan tỏa.

Sáng 7/11, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến rà soát Cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam; triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” và một số nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn.

Những dấu ấn nổi bật

Theo báo cáo từ Ban Tổ chức, cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến tìm hiểu về 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã có hơn 8 triệu lượt đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia. Tỉ lệ hoàn thành chỉ tiêu đề ra, số lượng thí sinh dự thi đạt 208%; số lượt thi đạt 245%.

Một số đơn vị tham gia hưởng ứng tích cực và có kết quả tốt chặng 1, cuộc thi, bao gồm: Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đoàn Thanh niên Quốc hội, Đoàn Thanh niên Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Lào Cai.

Với Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, hệ thống đã ghi nhận tổng cộng 4.207 câu chuyện được đăng tải, chia sẻ trên cổng thông tin của Đề án đến từ 36/40 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo, huy động được sức mạnh từ cơ sở, tạo ra những sản phẩm có giá trị lan tỏa cao. Có 2 đơn vị đạt trên 500 câu chuyện đã đăng tải là: Tỉnh Vĩnh Long (985 câu chuyện), Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể TƯ (515 câu chuyện).

Về công tác tuyên truyền, lấy ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, các cấp bộ Đoàn đã đăng tải tổng cộng 2.180 tin, bài tuyên truyền về việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Trong tuần qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 904 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với sự tham dự của 51.237 đại biểu, thu nhận 18.436 ý kiến góp ý; trong đó triển khai bộ công cụ lấy ý kiến trực tuyến qua hệ thống chatbot, thu được 10.220 ý kiến từ đoàn viên, thanh niên cả nước.

Anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn thông tin về kết quả triển khai các chương trình, đề án, cuộc thi. Ảnh: Châu Linh

Phát hiện, chia sẻ câu chuyện thời hoa lửa từ cơ sở

Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư ghi nhận, mặc dù chịu tác động bởi việc sắp xếp tổ chức hai cấp và ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại nhiều địa phương, các tỉnh, thành Đoàn vẫn tích cực tổ chức, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều địa phương dù gặp khó khăn vẫn hoàn thành tốt kế hoạch của Trung ương.

Về cuộc thi Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, chị Trang lưu ý, các tỉnh, thành Đoàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, thể lệ và cách thức tham gia cuộc thi bằng nhiều hình thức và kênh thông tin của địa phương, đơn vị.

"Khuyến khích các đơn vị chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị tổ chức sinh hoạt chi Đoàn, chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ lý luận vào mỗi tối thứ 3 hàng tuần, lồng ghép với việc tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Nghiên cứu tham mưu Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh có hình thức ghi nhận, khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tham gia tích cực xuất sắc cuộc thi", chị Trang nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Châu Linh

Về việc triển khai Đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, chị Trang nhấn mạnh, các địa phương cần tiến hành rà soát, thống kê cụ thể số lượng anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng trên từng địa bàn.

Ý nghĩa của đề án cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, khơi dậy từ cơ sở - nơi mỗi đoàn viên, thanh niên có thể dùng chính chiếc điện thoại của mình để ghi lại, viết lại những câu chuyện xúc động, có tính lan tỏa.

Đối với các đơn vị còn vướng mắc trong phương thức triển khai, chị Trang đề nghị cần nhanh chóng rà soát nguyên nhân, nếu vướng kỹ năng, T.Ư sẽ có thể tổ chức các buổi tập huấn, workshop trực tuyến ngắn.

Về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả mưa bão, chị Trang lưu ý các đơn vị cần xây dựng phương án ứng phó cụ thể, chuẩn bị lực lượng, vật tư từ trước khi bão đến, đảm bảo phân công rõ nhiệm vụ trước - trong - sau bão, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương để hoạt động an toàn, hiệu quả.