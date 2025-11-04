Bí thư Trung ương Đoàn thăm, động viên Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

Cùng tham dự chương trình, có ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham dự buổi phát sóng tuần thi thứ 4, chặng 2 Cuộc thi.

Thông tin về kết quả cuộc thi, anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho biết, tại chặng 1 cuộc thi, tính đến 1/11/2025, trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” đã có 756.745 thí sinh tham gia với 1.809.369 lượt thi; trên website thitructuyen.doanthanhnien.vn đã có 1.275.259 số thí sinh tham gia với 5.338.072 lượt thi. Tổng cộng trên cả 2 nền tảng đã có 2.032.004 thí sinh tham gia với 7.147.441 lượt thi. Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu đề ra, số lượng thí sinh dự thi đạt 203%; số lượt thi đạt 238%.

Về kết quả 4 buổi phát sóng đầu tiên của chặng 2 cuộc thi, đã thu hút hơn 900 nghìn lượt xem, tiếp cận, tương tác, bình luận. Một số đơn vị tham gia hưởng ứng tích cực chặng 2 gồm Ban Thanh niên Quân đội, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Khánh Hòa.

Anh Nguyễn Thái An - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn báo cáo kết quả cuộc thi.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư động viên đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội bày tỏ, đây không chỉ là một cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, mà là một hành trình đưa chúng ta trở lại với thời khắc thiêng liêng của dân tộc - thời khắc Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tự tay cầm lá phiếu quyết định vận mệnh của đất nước mình.

Tuần thi thứ tư của chặng thi thứ hai ngày hôm nay mang chủ đề “Đại biểu Quốc hội và quyền tham gia của cử tri” là dịp để chúng ta hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó thiêng liêng giữa Nhân dân và Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ta.

Ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu tại chương trình.

“Đây không chỉ là nội dung kiến thức mang tính lý luận, mà còn là câu chuyện của trách nhiệm công dân, của ý thức làm chủ đất nước. Thông qua chủ đề này, chúng ta có cơ hội tìm hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ, bản lĩnh và phẩm chất của người đại biểu Quốc hội; đồng thời nhận thức đầy đủ quyền tham gia của cử tri trong việc lựa chọn, giám sát, đồng hành và đóng góp vào hoạt động của Quốc hội”, ông Tạ Văn Hạ nói.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, các bạn đoàn viên, thanh niên hôm nay sẽ là những người sẽ bước vào Quốc hội của tương lai. Quốc hội đồng hành, lắng nghe tiếng nói, trí tuệ, khát vọng và sáng kiến của các bạn trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

“Mỗi bạn trẻ hôm nay có thể và cần trở thành “đại sứ” của ý thức công dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, sống có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng và với Tổ quốc.

Ban tổ chức cuộc thi tin tưởng rằng, Cuộc thi không chỉ tạo nên phong trào học tập sôi nổi rộng khắp, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu nước sâu sắc và bền vững. Khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên khát vọng vươn lên, khát vọng kiến tạo, khát vọng cống hiến và trưởng thành”, ông Hạ nói.